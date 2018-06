OBRAZEM: Divné kreace. Nyong'o s pírky či vyprsená Uptonová

12:48 , aktualizováno 12:48

Někdy by celebrity neměly dávat na rady stylistů. Dokazují to některé outfity, které předvedly na červeném koberci na galavečeru v Metropolitním muzeu v New Yorku. Nechyběly průhledné róby, krátké šatičky, ale ani šaty připomínající župan.