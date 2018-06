MÓDNÍ POLICIE: V Opeře zářila Řekyně, Domanská to s hadím stylem přehnala

Případ první: IVETA VÍTOVÁ (Česká Miss 2009)

Krásným černým splývavým šatům dodala pomyslnou luxusní tečku kožešina, která na podobné akce zcela jistě patří. Černé psaníčko je naprosto in a rudý lak jen podtrhuje image dokonalé dámy. I účes a make-up jsou zvolené s naprostou přesností. Výběr šperků v podobě výrazných náušnic a prstenu - bez chybičky. Jedinou výtku bych měla k tetování na rameni, které působí lacině a k dámě s velkým D zkrátka nepatří.

Případ druhý: KATEŘINA SOKOLOVÁ (Miss ČR 2007)

Krémové šaty se zlato-stříbrným zdobením jsou originální a Katce moc sluší. Nezvolila výrazné šperky, a tak je to správně. Dlouhý rukáv kompenzuje veliký rozparek. Černé psaníčko je fajn, jen boty bych vyměnila. Celý model by zjemnily a zeslavnostnily zlaté nebo stříbrné střevíčky. Drdol je hezký, jen rtěnku bych zvolila jemnější, Katku dělá tato tmavá barva starší.

Případ třetí: GÁBINA PARTYŠOVÁ (moderátorka)

Tyto šaty jsou naprosto skvostné. Černá krajka je sexy a Gábina v ní vypadá jak filmová diva 30. let. Líbí se mi kombinace výrazného náhrdelníku a psaníčka. Zbytek šperků je decentní, a tak to má být. Účes i make-up stylově naprosto zapadají.

Případ čtvrtý: TONIA SOTIROPOULOU (herečka, bondgirl)

Nejsem překvapená. Jako z módního časopisu! Sálá z ní naprostá hvězdnost! Šaty jsou takřka uměleckým dílem, a proto nevyžadují velikou podporu šperků. Výrazný prsten a kroužky v uších jsou dokonalé. Vínové nehty, kouřové oči a jemně nalíčené rty a tváře.

Případ pátý: DENISA DOMANSKÁ (Česká Miss World 2011)

Hadí barevný vzor s velikými průramky je příliš. Na focení do módního časopisu snad, ale pro Ples v Opeře málo elegantní. To platí i o velkém množství perel na krku. Robustní tělové lodičky jsou naprosto nevhodné. Jemné střevíčky by se na podobnou akci hodily mnohem víc.

Která z hodnocených žen byla ozdobou letošního Plesu v Opeře? celkem hlasů: 4117