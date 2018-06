MÓDNÍ POLICIE: Nadčasové malé černé šaty zastínily i image princezny

Případ první: LAĎKA NĚRGEŠOVÁ

Jednoduché, velmi střízlivé pouzdrové šaty výrazné Laďce docela sluší. Punčocháče s vydatnou příměsí lycry sice nejsou tou nejlepší volbou, ale některé dámy od nich evidentně nehodlají upustit. Celkový look by určitě oživily doplňky v kontrastních barvách a nebála bych se ani masivního náramku nebo brože. Celek tón v tónu působí poněkud mdle a díky punčocháčům a agresivnímu make-upu i celkem lacině. Chtělo by to přidat trochu kreativity a ubrat nánosu líčidel.

Případ druhý: TEREZA KOSTKOVÁ

Společenské šaty s lemem a šálkou s romantickým potiskem jsou samy o sobě zajímavým kouskem. Zdobná brož u krku je ale naprosto zbytečná, spíše celkový dojem ruší. A přestože maxi délka sukně nedá vyniknout botám, rozhodně by bylo vhodné namísto bílých lodiček s otevřenou špičkou obout jemnější páskové střevíčky. Protože však Terezu v podobných kreacích nevídáme často, sází spíš na jednodušší umírněný styl, nedá se jí občasná snaha o princeznovskou image vyčíst.

Případ třetí: GÁBINA PARTYŠOVÁ

Skvělý outfit. Noblesní, s jistou dávkou extravagance, trochu rockerka, trochu dáma. Gábina vychytala styl do posledního detailu. Střih šatů lahodí oku i postavě, neprodává, ale zaujme. Prostřihy na rukávech jsou vkusné, stejně jako délka nad kolena. Zdobná ramínka a naprosto dokonalé doplňky jen podtrhují celkový dojem. Démonická černá je opravdovou stálicí, kterou nelze nic zkazit, a Gábina to dobře ví. Elegantní, nadčasové, dokonalé.

