MÓDNÍ POLICIE Z MISS: Kaplický moc přeladila, Kubelková úplně out

Případ první: ELIŠKA KAPLICKÝ

"Eliščin outfit je tak nějak "fajn, ale…". Korálová barva šatů je krásná, ale mám dojem, že paní Elišce by slušelo něco výraznějšího. Zlatý pásek a psaníčko jsou také pěkné a k šatům se hodí, ale když přičtu ještě zlaté náušnice a zlaté boty, zdá se mi, že Eliška ladila, až přeladila. Odhalené stehno mi na showbyznysové akci typu Miss nevadí, ALE poněkud mě irituje nepříliš slavnostní materiál šatů a divně povytahaný pas," hodnotí Ada z Módního pekla.





Případ druhý: MICHAELA MALÁČOVÁ

Michaele to v bílých šatech překvapivě sluší, možná proto, že nejsou úplně čistě bílé, a lichotí tak teplému tónu její pleti a očí. Bohaté zdobení pajetkami díky jednoduchému střihu nepůsobí přeplácaně. Snad jen psaníčko poněkud zápasí o pozornost se třpytivým náramkem, to je však jediná výhrada.





Případ třetí: CELESTE BUCKINGHAM



Oblečení, které zvolila Celeste, je pro mladou zpěvačku jako dělané: krátké party šaty zajímavého střihu, jasně modré nehty a spousta nápadné bižuterie, kterým jednobarevné šaty slouží jako skvělý podklad. Velká škoda, že si Celeste nechala rozpuštěné vlasy, které náhrdelník skoro zakryly. Příště prosím vyčesat nahoru.





Případ čtvrtý: IVA KUBELKOVÁ



Iva Kubelková zvolila dramaticky nařasené šaty z mačkaného taftu, který byl out už v době, kdy získala korunku Vicemiss. Čokoládová barva působí v kombinaci s černou zbytečně smutně. Chválím krásnou barvu nehtů a také psaníčko. Vlastně kdyby Iva vyměnila všechno kromě toho psaníčka, možná by to nebylo tak špatné.





Případ pátý: JITKA VÁLKOVÁ

Další bílá a opět trefa. Jednoduché šaty obepínající postavu zaujmou kontrastem cudného předku a odhalených zad. Perfektně se k nim hodí hadí psaníčko i sada náušnic a prstenu s perlami. Jitce bych však doporučila méně kontrastní líčení očí a kratší nehty. Drápy už se nenosí.





Případ šestý: JITKA NOVÁČKOVÁ

Jitka zvolila sukni v krásné tyrkysové barvě a z tužšího materiálu, který působí velmi elegantně. Ale nelíbí se mi vršek. Ne proto, že je tak "nahatý", ale protože je černý, což se tluče s jemnou barvou sukně, pudrově růžového psaníčka i Jitčiny pleti a vlasů. Zřejmě zamýšlená kombinace princezny a femme fatale se nepovedla.

Kdo zvolil nejlepší model? celkem hlasů: 4000