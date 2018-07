Móda z Varů: Sexy rebelka Krainová, Stivínová a Boková šláply vedle

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ první: EVA JOSEFÍKOVÁ

30 %

Herečka Eva Josefíková bílou barvou dostála zadání dress codu. Bohužel si nejsem jist, jestli tento model byla správná volba. Šaty mi připomínají rychlokvašku, která neměla ani dostatek nálevu (látky), a tak z toho vzniklo cosi, co má ramínka a drží na postavě. Průsvitná svrchní vrstva látky mi asi vadí nejvíce, jelikož šaty deformuje a ani nesahá až k zemi. Róba se tedy moc nepovedla. Outfit herečka zachránila alespoň make-upem a účesem.

Případ druhý: SIMONA KRAINOVÁ

100 %

O Simoně Krainové je známo, že je rebelka. Tak tomu bylo i na Moët party. V objetí šatů Vivien Westwood vyrazila jako černá mamba ukázat všem, jak se to dělá. Ano! Za mně nejvíce sexy a odzbrojující model večera. Modelka prostě ví, jak se chodí na večírek. Vložila se do rukou stylisty Filipa Vaňka a ten sáhl do svého oblíbeného obchodu Alize Fashion House. Zlaté detaily na šatech doplňují dress code a jdou ruku v ruce s krásnými podpatky. K tomuto není co dodat. Make-up z Elle Beauty Lounge je dokonalý a stejně tak účes.

Případ třetí: HANA VAGNEROVÁ

50 %

Herečka Hana Vagnerová zvolila uvolněnější styl šatů s až pánským vrškem. Mně vrchní část rozhodně baví, ale nejsem si jist napojením na sukni. Rozhodně je tam něco špatně a nevypadá to lichotivě ani pro designéra, ani pro herečku. Určitě bych se zbavil psaníčka a nebo k němu barevně ladil i podpatky. Ať je ta barva záměr a ne omyl, jako je tomu zde. Tak by i absence šperků byla přijatelná. Make-up je krásný a svěží. Nějak nesouhlasím s účesem á la hala-bala.



Případ čtvrtý: KATEŘINA KAIRA HRACHOVCOVÁ

80 %

Obvykle extravagantní herečka Kateřina Kaira Hrachovcová se na této party držela celkem při zemi. Bohémské šaty od Kláry Nademlýnské jsou kontrastem k jejím tetováním, což funguje perfektně. Jen si nejsem jist zlatým pruhem na prsou, působí trochu lascivním dojmem. Šperky z dílny Gismondi doplňují bohémský vzhled a účes je ze salonu Libora Šuly. O make-up se postaral opět Elle Beauty Lounge.

Případ pátý: ANDREA VEREŠOVÁ

100 %

Modelka Andrea Verešová zvolila tentokrát decentnější róbu s ručně vyšívanými flitry od návrhářky Jany Pištějové, o které se postaral stylista Martin Gruntorád. Preciznost z těchto šatů jen sálá. Jako Popelka večer na party se vydala a střevíček po opojení moëtem, doufám, neztratila. O překrásný make-up a vlasy se postaral modelčin dvorní vizážista Pavel Kortan. Andrea málokdy chybuje a toto je toho důkazem.



Případ šestý: JANA PLODKOVÁ

95 %

Herečka Jana Plodková vypadá jako hollywoodská hvězda. Tyto šaty jsou překrásné. Pytlovitý styl doplněný o sexy průsvitný dekolt s ramínky funguje u Jany neskutečně dobře. Účes ve stylu první republiky dodává všemu sex appeal. Make-up je dokonalý. Vyměnil bych ale růžové psaníčko. Jinak tleskám.



Případ sedmý: JANA DOLEŽELOVÁ

45 %

Tento model mi prostě absolutně není po chuti. Nechápu provedení, kde krajka jde přes okraj sukně, která je pak pod ní vidět. Vypadá to, jako kdyby Jana Doleželová vzala body, rozstřihla ho a vzala si k tomu sukni. Celkově i lemování a zakončení šatů je naprostá amatéřina. Bohužel to není nic hezkého. Šperky jsou na druhou stranu famózní. I za líčení a účes přidávám procenta k dobru.

Případ osmý: ANNA KAMENÍKOVÁ

70 %

Herečka Anna Kameníková zvolila model županovitého typu, který jde ruku v ruce s jejím osobitým stylem. Nejde mu proto nic vytknout. Ale kdyby si ho vzal někdo jiný, tak vypadá buď komicky, nebo jako blázen. Ale Anně to prostě a jednoduše sluší a jde to k ní naprosto dokonale. Trochu mi vadí naprostá absence šperků a make-upu. Je to přece jenom Moët party a něco takového je zde naprosto žádoucí.



Případ devátý: JENOVÉFA BOKOVÁ

10 %

Herečka Jenovéfa Boková zřejmě neměla moc času na přípravu. Outfit vypadá ve stylu co dům dal. Šaty připomínají noční košili, bižu jako z H&M, k tomu kosmetickou brašnu a můžeme jít. Jediná hezká věc na tomto outfitu jsou boty. Krásná Jenovéfa moc nedala ani vlasům a líčení.



Případ desátý: ZUZANA STIVÍNOVÁ

15 %

Jinak velice dobře oblékaná herečka Zuzana Stivínová na večírek dorazila v podivném modelu, v kombinaci nemocničního úboru a oškubaného kožichu Leoše Mareše se stříbrným psaníčkem. Už je asi filmový festival moc dlouhý, ale toto opravdu nechápu. Účes mi připomíná ukrajinskou uklízečku u nás v baráku. Zde hodnotíme asi už jen snahu o originalitu a výběr šperků.



Která z dam vypadala nejlépe? celkem hlasů: 2370