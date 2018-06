MÓDNÍ POLICIE: miss Lucie Králová jako ošklivé káčátko

PŘÍPAD PRVNÍ: KARLA MRÁČKOVÁ

Rosnička Karla Mráčková vsadila na klasiku. Jednoduchý střih šatů bez ramínek v tmavém provedení. Je to elegantní a nic se tím nedá zkazit. Ovšem v dnešní době bych od moderátorky čekala něco zajímavějšího. Je to na můj vkus až moc nudné. Doplňky jsou příliš decentní, nepohrála si ani s vlasy, evidentně příliš neřešila líčení. A ještě jedna drobná poznámka: nechtělo by to před tím, než si obléknu šaty, použít žehličku?

PŘÍPAD DRUHÝ: IVETA LUTOVSKÁ A LUCIE KAUFMANN-KRÁLOVÁ

Novopečená Česká Miss Iveta Lutovská vypadá skutečně božsky. V růžových šatech jí to moc sluší. Titul nejkrásnější dívky této země si opravdu zaslouží. Šaty krásně splývají s její štíhlou postavou. Moc se mi líbí ozdobná spona v pase a celkové nařasení. Zato Lucie Kaufmann-Králová, někdejší Miss ČR, to tentokrát nezvládla. Vedle Lutovské vypadá jako ošklivé káčátko. Krátký sestřih vlasů jí zbytečně ubližuje. Celek nezachraňuje ani značkový šátek a kabelka. Chápu, že se chtěla pochlubit na veřejnosti, jenže někdy méně znamená více. Příště nepřekombinovávat.

PŘÍPAD TŘETÍ: JANA ŠVANDOVÁ

Herečku Janu Švandovou pravidelně chválím, protože jsem přesvědčená, že si s módou rozumí. A moje přesvědčení trvá i nadále. Jana ví, jak na to, je vždy maximálně upravená. Jen mě trochu mrzí, že jsem ji už dlouho neviděla ve veselejších barvách. Tohle sáčko má sice módní střih i vzor, přesto si dovolím poznamenat, že drobné překvapení v podobě veselé barvy by Janě jen prospělo. Ideální doplněk k tomuto modelu rozhodně menší jednoduchá černá kabelka.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1528

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 2. dubna 2009. Anketa je uzavřena. Iveta Lutovská 701 Jana Švandová 543 Karla Mráčková 145 Lucie Kaufmann-Králová 139