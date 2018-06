MÓDNÍ POLICIE: Mirjam Landa? Reklama na špatný vkus

PŘÍPAD PRVNÍ: Markéta Plánková

Je vidět, že si s oblékáním hlavu neláme. Top a džíny musela vyřešit ve vteřině. V podstatě tomu není co vytknout, protože takhle se obléká většina žen. A o tom to právě je. Proč nepopustit uzdu fantazii a trošku si nepohrát? Markéta je velmi štíhlá, má pěknou postavu, kterou navlékne do všeho, pokud samozřejmě bude chtít. Je to hezká žena, která si může dovolit i provokaci. Markéto, bez obav experimentujte, máte na to! Mimochodem, to mikádo vám ohromě sluší.

PŘÍPAD DRUHÝ: Mirjam Landa

Takhle to přesně vypadá, když někdo vkus nemá a myslí si, že si může dovolit cokoliv. Tato dáma módu evidentně neřeší, anebo ji řeší, ovšem po svém. Džínové šaty na rozepínání se nosily před mnoha lety, dneska už je to spíš secondhandový model. V tomto případě tu hrůzu nezachránila ani mašle v pase. Celkově to je reklama na špatný vkus. Paní Landové by prospělo, kdyby si nechala poradit od někoho, kdo módě rozumí. Prospěl by jí i stylista, který by poradil, co s vlasy a jaký make-up je ten správný. Tohle je vážně škoda, protože každá žena může být krásná a Mirjam Landa jistě nebude výjimkou.

PŘÍPAD TŘETÍ: Zlata Adamovská

Tomu říkám dáma s velkým D. Paní Adamovská se umí obléknout, má vkus, má cit pro detail i pro barvu a umí věci perfektně sladit. Ještě jsem ji neviděla v něčem, co by jí nesedělo. Černo-bílo-červená kombinace je naprosto ideální. Mám radost, když se žena ve zralém věku necpe do oblečení pro teenagery, ale ze šatníku vybírá to, co odpovídá jak postavě, tak věku. V tomto případě je tmavá halenka tou správnou volbou. Sukně ke kolenům a k tomu páskové boty, perfektní modýlek pro letní party, do města i na kávu s kamarádkou. Gratuluji.

O AUTORCE

Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlena. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1233