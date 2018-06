MÓDNÍ POLICIE: Michaela Kuklová si spletla ceny TýTý s operou

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: IVANA GOTTOVÁ

Ivana Gottová je z dnešní trojice ve světlech ramp sice nejkratší dobu, ale jak je vidět, nic neponechává náhodě. Lehký hedvábný model odvážné barevnosti připomíná svou vzdušností letní jasnou oblohu. Skvělý střih, dokonalé vrstvení materiálů, rozparek poodhalující štíhlé nohy - zkrátka super. Barevný akcent ve formě růžového psaníčka svou svěžestí perfektně doplňuje celkový vzhled. Zlatá barva koženého opasku zvýraznila vosí pas a barevně sladěné sexy lodičky dokreslily celkovou image. Malou výhradu mám snad jen k náušnicím, které by mohly být poněkud méně nápadné. Účes a líčení jsou svěží a mladistvé. Tuším, že za celkovou image této moderátorky jsou zkušené ruce stylisty a vizážisty. Skvělá volba, gratuluji. Ivana Gottová a její tým může alespoň pro tentokrát směle asistovat při výuce předmětu moderní elegance.

PŘÍPAD DRUHÝ: MICHAELA KUKLOVÁ

Herečka Michaela Kuklová jistě mohla zvolit modernější střih šatů. Korzet s plastickou výšivkou a mohutné róby vídáme spíše na plesech nebo v lóžích operních domů či v dobových filmech. Že by šlo o přešitý kostým z Andělské tváře? Oceňuji sexy dekolt a průhledné zdobení na spadlém rukávku. Výhrady mám k až příliš decentním perlovým doplňkům, které zbytečně přidávají roky. Žena jejího věku by se mohla více odvázat a nehalit se do smutku černé barvy. Účes působí neupraveným dojmem.

PŘÍPAD TŘETÍ: IVETA BARTOŠOVÁ

Zpěvačka Iveta Bartošová si pro TýTý nezvolila ten nejlepší model. Šaty zdobené strojovou výšivkou, která lehký materiál silou gravitace táhne k zemi, jsou poněkud nepraktické. Navíc nechápu asymetrii spodního okraje a vrchního materiálu. Že by nedostatek materiálu? Podivný střih a řasení živůtku nejsou příliš lichotivé. Měděná barevnost je sice zvolena celkem šťastně, což ovšem rázem shazují lacině vyhlížející štrasové řetízky. Pochvala snad jen za příjemné cherry blond tónovanou barvu vlasů a drobnou kabelku. Ivetě předepisuji kondiční cvičení v předmětech "Volba materiálu a střihu" a "Aktuální módní trendy". Nebo změnu stylisty.

Josef Čechota (39) Módní vychovatel Revue iDNES.cz Stylista a kostýmní výtvarník, který je podepsán pod řadou zahraničních i tuzemských reklamních projektů, videoklipů a filmů. Spolupracoval na stylingu videoklipů pro Kaney Westa, Deep Dish, kapely Support Lesbiens a Kryštof či Anetu Langerovou. Zároveň je dvorním stylistou electropopové formace Cartonnage a kostýmní návrhář vlasových show pro Bomton studia. Velkým posláním Josefa Čechoty je benefiční projekt ART FOR LIFE, na jehož založení se podílel. Ve volném čase se věnuje fotografování, cestování, turistice, sportu a dobrému jídlu.



