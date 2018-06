Móda z Varů: Krásná Peštová i Geislerová, Bartošková šlápla vedle

Případ první: ANNA GEISLEROVÁ

90 %

Anna Geislerová se svěřila do rukou návrhářky Ivany Mentlové.Její róba je sexy, ale zároveň cudná. Trošku mi ale nesedí, jak je vyřešené pravé ňadro. Bohužel nařasení ho zcela deformuje. Nejsem ani fanouškem šedého pásku. Róba by bez něj byla honosnější, ale na půvabu to herečce ani náhodou neubírá. Doplňky jsou jako vždy na jedničku, což je od značky Cartier naprostou samozřejmostí. Make-up a vlasy jsou v naprosté harmonii s róbou.

Případ druhý: KLÁRA ISSOVÁ

30 %

Herečka Klára Issová vsadila na floristické šaty s krajkovými detaily a doplnila je zlatými páskovými podpatky a psaníčkem. S tímto krokem si dovolím nesouhlasit. Zlatá vypadá s kytkami a tmavě modrou poněkud lacině a absolutně barevně neladí. O účesu, který připomíná bobek do sprchy, radši pomlčím, jelikož se na zahájení filmového festivalu opravdu nehodí. Vadí mi i absence jakýchkoliv šperků. Bohužel toto se nepovedlo.



Případ třetí: DANIELA PEŠTOVÁ

100 %

Neskutečná ladnost ve spojení s dokonalostí, krásou a stylem. To je topmodelka Daniela Peštová. Její styl je na úrovni hollywoodských hvězd. Bohužel značku nevím, ale tento model je jeden z top ze zahájení festivalu. Šperky krásně ladí s nádhernými šaty. Naprostá nádhera!

Případ čtvrtý: JITKA SCHNEIDEROVÁ

80 %

Jitka Schneiderová zvolila model od Toma Forda. Nejsem moc fanouškem řasení po stranách šatů, ale to je otázka názoru. Naprosto oslňující šperky na herečce září a tleskám jí za to. Vizáž Jitka přenechala profesionálům z Elle Beuaty Lounge.

Případ pátý: JANA PLODKOVÁ

95 %

Jana Plodková má extravagantnější vkus a to je dobře. Šaty od Elissabeth Franchi na ní září jako drahokam. Proto je dobré, že se rozhodla vzdát se šperků, jelikož její róba je šperkem sama o sobě. Flitrové zdobení, které postupně přechází v pudrově průsvitný šifon, herečce sluší. Účes a vizáž jsou jednodušší, což v případě tohoto modelu schvaluji.

Případ šestý: KATEŘINA SOKOLOVÁ

60 %

Kateřina Sokolová se svěřila do rukou stylisty Filipa Vaňka a vzala si róbu s mořským koníkem z Alize Fashion House. Šaty se velice líbí mé 6leté neteři, čemuž odpovídá i moje hodnocení. Zde je hranice mezi originalitou a infantilností velice tenká. Šaty jsou samy o sobě nádherné, ale aplikace ve tvarech mořských tvorů jsou poněkud moc. Šperky Tous jsou tou lepší částí celkového outfitu.

Případ sedmý: ANDREA BARTOŠKOVÁ

5 %

Manželka prezidenta filmového festivalu Andrea Bartošková se toho na zahájení nebála a zvolila róbu z dílny Liběny Rochové. Omlouvám se všem příznivcům, ale toto je bohužel něco, co je extrémně přes čáru. Opravdu se moc divím, že si tyto šaty zvolila. Nevím, jestli mají šaty podporovat gay pride, nebo jde jen o to být extravagantní. Každopádně se to opravdu nepovedlo. Bohužel to vypadá na jedny z nejpříšernějších šatů večera.



Případ osmý: NIKOL ŠVANTNEROVÁ

98 %

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová jako většinou vsadila na dílnu sourozeneckého dua Poner. Modelka plánuje ještě větší pecku, než je tato. A to bude teprve něco, když už tyto šaty vypadají jako skvost. Královna krásy byla nedávno na dovolené a tak je její opálení v kontrastu s leskem šatů, což působí naprosto půvabně. Nikol zdobí šperky Tous. Jedinou výtku mám ohledně pasu šatů, který bych raději zúžil, ať zdůrazní štíhlou postavu.

Případ devátý: TRINE DYRHOLMOVÁ

90 %

Dánská herečka Trine Dyrholmová je jednou ze zahraničních hvězd letošního ročníku. Její půvab je opravdu nezpochybnitelný, což se úplně nedá říct o šatech. Jsou sice propracované, ale bohužel kombinace vzoru a kamínků není úplně lichotivá, jak k postavě tak i vizuálně. Avšak šperky a vizáž jsou božské. Občas je vtipné pozorovat rozdíl mezi našimi celebritami a hosty ze zahraničí.

