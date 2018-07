Móda z Varů: Krásná Josefíková, nápaditá Matragi a skvělí Bartoškovi

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ první: ZUZANA STIVÍNOVÁ

30 %

Letošní ročník nebyl pro jednu z našich nejlepších hereček úplně módně úspěšný a toto je takový poslední hřebíček do rakve. Kombinace toho všeho, co se zde sešlo, ve mně evokuje bojovnici ze Star Wars. Zuzana Stivínová se v róbě jistě cítila hezky, protože model kvalitně a pohodlně vypadá, ale to je asi tak všechno. Šílená vesta s bordó páskem a extra velký stojáček už je i na filmový festival moc. Aspoň to zachránila make-upem a vlasy. A rudá rtěnka je vždy top.

Případ druhý: BLANKA MATRAGI

80 %

I když absolutně nejsem fanoušek návrhářky Blanky Matragi, tak zde se musím poklonit a šoupat nohama. Tento model je pecka! Látka precizně vytvarovaná tak, aby šaty vypadaly elegantně a fashion zároveň. V barvení látek a hraní si s nimi je Blanka známá, takže tato barevnost je jedinečná a šik. Šperky jsou na úrovni a nejsou moc, aby nezastínily šaty. Trošku se mi nelibí make-up, který vypadá tak nijace a mastně. Vlasy jsou vyrovnané, ale taky v podstatě žádná sláva.



Případ třetí: EVA JOSEFÍKOVÁ

90 %

Toto je za mě jeden z nejlepších outfitů ze zakončení karlovarského festivalu. Eva Josefíková se postupem času dostává do toho, co jí opravdu sluší a letos se předvedla. Flitrové šaty s tříčtvrtečním rukávem a asijským stojáčkem od Jiřího Kalfaře navozují dojem kimona a spolu se zdobeným pásem je to opravdu pecka. Vyměnil bych ale boty. Už je toho zdobení až dost na pásku i šatech. Narůžovělý make-up a čistý hladký účes je k tomuto outfitu naprostá dokonalost. Super!



Případ čtvrtý: PETRA NESVAČILOVÁ

40 %

Bordó róba s vázáním na rameni a s ozdobou kolibříka je volba na okraji průšvihu. Neforemnost těchto šatů bohužel deformuje herečce Petře Nesvačilové postavu a hlavně levé prso. Army zelené psaníčko ve tvaru peněženky je taky trochu divná kombinace. Účes na elfí královnu bych asi také nevolil a směřoval to spíše k něčemu, jako měla Andrea Verešová na Moët party. Make-up je perfektní, až na skoro neviditelné obočí.



Případ pátý: THOMASIN MCKENZIEOVÁ

90 %

Zde je patrné, že herečka není Češka. Krásné, precizní vyšívané šaty ve stylu Dolce&Gabbana na novozélandské herečce Thamasin McKenzieové opravdu září. Ve spojení meruňkové barvy šatů a alabastru její pleti je kombinace naprosto ohromující. Make-up jde v barevném podtónu šatů a vlasy jsou velice jemné jako look samotný. Trochu mi vadí zvolená obuv, která evokuje spíše procházku po pláži než procházku po červeném koberci. Také bych rozhodně přidal psaníčko.



Případ šestý: DJ LUCCA a MICHAL DVOŘÁK

30 %

Vím, že bude mít tento look u spousty žen úspěch, ale za mě rozhodně ne. Zlatá sukně DJ Luccu rozšiřuje a je podle mě lascivní. Zato krásná a sexy košile s velkým výstřihem je sexy a top. Nechápu moc ani hnědou kabelku a měděné podpatky. Tady se asi to moc nesešlo. Jejího manžela Michala Dvořáka lze okomentovat jako pána ve špatně padnoucím obleku, v obyčejné košili a se špatně posazeným motýlkem.

Případ sedmý: ANDREA BARTOŠKOVÁ a JIŘÍ BARTOŠKA

100 %

Manželé Bartoškovi jsou spolu prostě super. Paní Andrea má ráda extravaganci a ani zde nebyla úplně decentní, ale to je dobře. Květované šaty opět ve stylu Dolce&Gabbana s průhlednou látkou na dekoltu a rukou působí velice mladistvě a sexy. Rudé doplňky jsou naprostá bomba a vizáž je na jedničku. Jiří Bartoška se nenechal zahanbit svým perfektně sedícím oblekem. Z obou sálá neskutečná energie a mladistvost. Bravo!



Případ osmý: SIMONA LEWANDOWSKÁ a ZDENĚK PIŠKULA

50 %

Málokdy se stane, obzvlášť když partnerka je bývalá modelka, aby ji partner zastínil, ale zde tomu tak je. Outfit Zdeňka Piškuly je promyšlený do posledního detailu. Kapesníček, vesta, boty, prostě perfektní. Zato Simona Lewandowská má jakýsi šato-overal s hlubokým dekoltem a prapodivnými puntíky v něm. Koženkový detail v pase působí velice nevkusně. Světlou stránkou outifitu jsou kanárkově žluté boty. Totální absence doplňků a šperků kromě náušnic shazuje outfit ještě níže. Vlasy jsou absolutně netknuté a na make-upu je snad jen rtěnka a pudr. Tentokrát se to nepovedlo. Zde jsou procenta jen díky Zdeňkovi.



