MÓDNÍ POLICIE: Mesarošová jako reklama na erotiku

PŘÍPAD PRVNÍ: Lucie Hadašová

Pěkné. Ona i pes. Nás ale zajímá Lucie, která v černé barvě s pejskem úžasně ladí. Krátká bunda s módním úpletem ala 70. léta a klasické džíny jsou ideální na procházku do přírody i do města. Černá šála kolem krku a nenápadná taška přes rameno jsou tím správným doplňkem. Blondýnce to v černé sekne, ale nebála bych se u doplňků zvolit barvičku, která by Lucii rozsvítila, i když její blond hříva udělá své. Je to slušivé, nenápadné a přitom efektní.

PŘÍPAD DRUHÝ: Dominika Mesarošová

Celkově mám pocit, že slečna Mesarošová působí spíš než jako sexy modelka jako chodící reklama na erotické služby. Červená jí sice jako blondýnce sluší, ale nemůžu si pomoci, na mě tenhle model působí dost lacině a až příliš vyzývavě. I z výrazu v obličeji se dá ledacos vyčíst. Účes a ani docela hezká kabelka celkový dojem bohužel nezachránily. Tady musím dát palec dolů.

PŘÍPAD TŘETÍ: Taťána Kuchařová

Tady se sluší snad jen jedno jediné slovo: beautiful. Taťána je opravdu nádherná a dovedu si představit, že i kdyby se oblékla do pytle se záplatou, vypadala by excelentně. Bílá hedvábná košile s rozšířenými rukávy a výraznými klopami působí velmi vzdušně. V kombinaci s upnutou vestičkou a úzkými kalhotami je i neuvěřitelně sexy. Decentní šperky pak celému outfitu dodávají ten správný šmrnc. I když Taťána si vždy dává záležet na celkovém dojmu, nikdy neopomene dokonalý účes. Naprosto rozumím tomu, že se tahle ženská stala nejkrásnější ženou planety. Zaslouženě.

