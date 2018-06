MÓDNÍ POLICIE: Mašlíková a Kuchařová bodují se sexy výstřihem

PŘÍPAD PRVNÍ: Eliška Bučková

Krásná holka, která má dobrý vkus. Alespoň soudě podle toho, co má momentálně na sobě. Duhové barvičky Elišce moc sluší, je v nich neuvěřitelně křehká a jemná a to je přesně to, co mi k ní sedí nejlépe. To, že se nebojí doplňků, je jen plus. Dlouhé náušnice, které decentně vykukují z vlasů, přidávají Elišce na ženskosti. Tunika je ideální volba k úzkým džínům. Chválím i nenápadné botičky se zdobením, které ladí s náušnicemi a dotváří tak celek. Určitě by se k tomuto oblečení hodily i balerínky. Dokonalé!

PŘÍPAD DRUHÝ: Taťána Kuchařová

U téhle dámy opravdu nemůžete mít s oblečením problém, protože by skvěle vypadala i v pytli od brambor. Má dokonalou postavu, které skutečně sluší naprosto vše. Z čeho jsem opravdu vyřízená, jsou její džíny. Moc se mi líbí vysoký pas a na tmavé džínovině úžasné světlé prošívání. Vypadá to naprosto skvěle a Táně moc sluší. Oceňuji košili s jemným proužkem a nemám výhradu ani k výstřihu, který je nebezpečně velký. Neodhaluje mnoho a přitom odhaluje dostatečně dost. Tmavým sáčkem nikdy nic nezkazíte. A když, stejně jako Taťána, zvolíte jen decentní a jemný make-up, máte vyhráno.

PŘÍPAD TŘETÍ: Hana Mašlíková

Modelce Hance moc sluší její mikádo. V červených šatech je velice sexy. Správně zvolila tmavé šperky, které šaty nijak nenarušují, ale decentně doplňují. Tento typ šatů si ale nemůže dovolit každý. Hanka samozřejmě ano, protože je štíhlá, vysoká a vzhledem k tomu, že má chirurgicky upravená ňadra, nemusí mít obavu, že by "nedržela" a sem tam Hanku "pozlobila". Šatičky jsou na první pohled jednoduché, až na ten druhý je vidět zajímavé prošívání. Moc se mi líbí zavazování za krk, dá vyniknout jak krku, tak ramenům. U šatů mám ráda odhalená záda. Je to tak provokativní!

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 6. června 2008. Anketa je uzavřena. Taťána Kuchařová 1203 Eliška Bučková 517 Hana Mašlíková 245