MÓDNÍ POLICIE: Lucie Bílá připomíná malé chlupaté zvířátko

PŘÍPAD PRVNÍ : Šárka Kubelková

Nejprve musím pochválit účes, tenhle sestřih i barva Šárce ohromně sluší. Myslím, že se konečně našla. Dlouhé vlasy nebo různé příčesky, které nosila, nebyly to pravé ořechové. Tmavý svetřík s ozdobnými knoflíky a kapucí se mi líbí. Je to jednoduché a jistě velmi pohodlné. Do společnosti bych si takový svetřík nevzala, ovšem na neformální schůzku, křest nebo jen tak se určitě hodí. Tříčtvrteční délka mírně rozšířených rukávů je teď hodně v kurzu. Takže Šárce tleskám. Trefila to.

PŘÍPAD DRUHÝ : Iveta Toušlová

Upravená, hezky sladěná, ale příliš usedlá. Nicméně tenhle styl si Iveta drží už dlouho a evidentně se v tom dobře cítí. Oceňuji kombinaci barev. Červený svetřík, bílá košile a černobílá sukně se zajímavým rozparkem vpředu. Krásně to k sobě ladí. Iveta správně zvolila kabelku, jak velikostí, tak barvou. Vše je doladěno drobnou ozdobou na krku, opět v černé barvě. Není to sice nic extra zajímavého, nicméně je to slušivé a dostupné pro většinu žen.

PŘÍPAD TŘETÍ : Lucie Bílá

Tomu říkám odvážný model. Lucka mi trochu připomíná malé chlupaté zvířátko, ale proč ne. Černá jí sluší a slušela jí vždycky. Ale popořadě. Černý kožíšek je super, sexy efekt odkryté podprsenky se mi moc líbí. Velký šperk na krku má své kouzlo, a i když je dostatečně výrazný, rozhodně zbytečně nevyčnívá. Myslím, že správně vybrala i úzké kalhoty. Na nich mi vadí jediné - výrazné zipy. Raději bych zvolila široký černý pásek. Ovšem vysoké semišové kozačky nemají chybu.

