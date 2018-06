MÓDNÍ POLICIE: Lounová z Ošklivky Katky utekla od kolotočů

PŘÍPAD PRVNÍ: AGÁTA HANYCHOVÁ

Hezké. Agáta mě mile překvapila. Bílé šatičky krásně vyniknou na opálené postavě. Moc se mi líbí horní část. Efektní ramínko stažené na stranu dává šatům úplně jiný rozměr. Jinak obyčejné šaty najednou vypadají neuvěřitelně sexy. Agáta neponechala nic náhodě a vyhrála si i s doplňky. Stříbrné psaníčko, náramek a boty v jedné barvě. To je značka ideál. Upravené vlasy jsou samozřejmostí. V tomto případě uměle prodloužené. Dávám jednoznačně sto bodů.

PŘÍPAD DRUHÝ: EDITA HORTOVÁ

Nabízí se otázka, odkud utekla tahle rozjařená modelka? Edita Hortová vypadá jako tanečnice od sultána. Humor ale stranou: tenhle model jí absolutně nesluší. Velký výstřih, ze kterého vykukuje stříbrem pošitá podprsenka, vypadá - spíš než sexy - absolutně lacině. Široký stříbrný pás to rozhodně nezachrání. Ani účes se k šatům nehodí, rozpuštěné vlasy zakrývají ramena i krk. Celkově to škodí postavě a brání dobrému úsudku. Tady palec dolů.

PŘÍPAD TŘETÍ: OLGA LOUNOVÁ

A tohle je, prosím, co? Olga by si v tomhle modelu mohla klidně stoupnout ke kolotočům a vybírat vstupné. Je to dokonalý módní trapas. Minisukně dává sice vyniknout dlouhým a štíhlým nohám, ovšem tím také všechna plus končí. Tyrkysové tričko bych tipovala na holešovickou tržnici a botičky, byť ke zbytku ladí, taky křičí secondhandem. Zbytek nepotřebuje další komentář. Špatný make-up a šílený účes. Chce se mi plakat!

