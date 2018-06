MÓDNÍ POLICIE: Lounová jako maturantka a zajímavá Hřebíčková

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová podle Macháčka ukázala, že svůj model promyslela. Tento typ šatů by však volil spíš na den do města než na galavečer. Přidal by bohémské sandály a velkou tašku. V kombinaci s večerním psaníčkem a mohutnými náušnicemi je to krok vedle.

Lépe obstála herečka Petra Hřebíčková, která zaujala svými červenými šaty v kombinaci s černou kabelkou. Té černé je však podle stylisty na modelu až příliš. Zahodil by především černé silonky a boty.

Zpěvačka Olga Lounová to v pořadu Fashion Time schytala nejvíc. Stylistovi připomíná maturantku. „Prvoplánově laděné boty s kabelkou, rozpuštěná hříva zakrývající nádherný krk a útlá ramena, o šatech typu visíme v každém obchodě ani nemluvě. Zpěvačka pod drobnohledem by měla vypadat jinak,“ řekl.

Kromě módní policie bude v pořadu Fashion Time, který televize Óčko uvede v pátek v 16:30, Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská. Za úkol dostane obléct se s omezeným rozpočtem.