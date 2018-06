MÓDNÍ POLICIE: Lokny u Svobodové neprošly, mimo je i make-up

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: VENDULA AUŠ SVOBODOVÁ 70 %

V tomto případě budu víc kritická a myslím, že zcela právem. Vendula působí unaveně. Nelíbí se mi její make-up a vlasy. Myslím, že tohle je to nejhorší, co kdy na hlavě měla. Je to škoda, protože už vystřídala víc variant a párkrát to skutečně trefila. Lokýnky mi na ní prostě nesedí. Stejně jako brýle. Tenhle typ se k ní nehodí. Jsou sice moderní, ale ne každému sednou. Oblečení je v pořádku. Tmavě modrý vršek ze saténu a černé cigaretové kalhoty jsou naprosto v pořádku. Stejně jako boty. Obrovské plus dostává za oranžové nehty, protože to je teď hodně trendy. Celkově ale dávám maximálně sedmdesát procent.

PŘÍPAD DRUHÝ: BÁRA BASIKOVÁ 60 %

Bára coby novopečená maminka malého Tedíka rozhodně omládla. Mimčo ji vrátilo hezkých pár let zpátky, a to je dobře. Štíhlost, kterou měla vždycky si celkem drží, a proto si může dovolit bílou v provedení mini. Na téhle fotografii je zrovna v ne příliš lichotivé poloze, nicméně se i tak dá usoudit, že jí model padnul. Vychytala to včetně zlatých doplňků, jako jsou náramky, řetěz na krku, náušnice a samozřejmě boty. Nic není přehnané a vše k sobě stylem, provedením i barvou ladí. Trápí mě vlasy. Ty během let různými proměnami dostaly hodně na frak a jsou dost zničené. Nicméně účes se s modelem netluče. Vidím to na šedesát procent.

PŘÍPAD TŘETÍ: ANDREA VEREŠOVÁ 100 %

Je to neuvěřitelné, ale Andrea vypadá pořád stejně, jako by nestárla, jako by uměla zastavit čas. Rozhodně nevypadá na to, že je maminkou dvou dětí. S touhle vizáží si může dovolit i tenhle mladistvý look. Světle hnědá kožená bundička nechá krásně vyniknout pas a velké klopy perfektně orámují dekolt. Moderní zipy pak vše jen podtrhují. Bunda krásně ladí ke smetanovým šatům s módním řasením. Andrea skvěle trefila i boty, které samozřejmě ladí jak barevně, tak stylově. Nezbytná kabelka je decentní a na stříbrném řetězu, což je momentálně velice IN. Celkově model působí elegantně a přitom tak lehce a jemně. Sto bodů.

