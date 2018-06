MÓDNÍ POLICIE: Langerová jako opeřenec? Radost by měl mim Čejka

PŘÍPAD PRVNÍ: Alice Jandová

Proč ten utrápený výraz? Vždyť vám to, paní Jandová, docela sluší! Barvička je vybraná skvěle, na Alici nádherně září. Střihově jsou šaty trochu komplikované, zejména u pasu. Ovšem to si někdo s tak štíhlounkou postavou může dovolit. Přesto mám jednu výhradu: proč zbytečně zakrývat dekolt, uvazovat šaty za krk a nenechat vyniknout ramenům? Příště bych volila korzetový vršek a ozdobila krk jemným šperkem. Bude to mít mnohem víc šťávy.

PŘÍPAD DRUHÝ: Aneta Langerová

Aneta opravdu umí šokovat. Poprvé mě dostala tím, že si nechala obarvit vlasy na skoro šedivou. Zestárla a bohužel zošklivěla. Ovšem to jsem ještě netušila, co má naše první superstar "v rukávu". Nevím, kdo jí tento model poradil, ale zřejmě ji hodně nenávidí. Nemohu si pomoci, ale v černém kabátku, který ji až moc svírá, a především v těch bílých asi šatech připomíná opeřence. Myslím, že z tohoto modelu by měl asi největší radost mim Jaroslav Čejka.

PŘÍPAD TŘETÍ: Gábina Partyšová

Gábina opět nezklamala. Je vidět, že je s módou skutečná kamarádka. Skvělá barva a zajímavý střih. Velký výstřih na zádech až nad zadeček je neuvěřitelně sexy. Líbí se mi jemné a přitom dostatečně výrazné zdobení na zádech. Musím pochválit i účes. Vyčesané vlasy dají vyniknout šíji a celkově tenhle luxusní model pozvednou. Mám radost i z drobné kabelky na řetízku, která ke společenským šatům rozhodně patří. Tleskám!

