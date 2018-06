MÓDNÍ POLICIE: Laciný model z krásné Gavriely dámu neudělal

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: MARTINA GAVRIELY

Martina Gavriely má jeden obrovský problém. Ať se tváří jakkoliv, ať si oblékne cokoliv, prostě pořád to bude, jak to říci slušně, "ta paní, co fotila velice odvážné fotky". I když jsou její šaty hezké, i když mají zajímavě vyšívaný dekolt, přesto působí lacině. Celkově se teď dívám na umělou Barbie. Příště bych - raději než holé nohy a mini šaty - zvolila něco delšího, méně okázalého a provokativního. Jediné co se mi opravdu líbí, jsou luxusní botičky s otevřenou špičkou.

PŘÍPAD DRUHÝ: DANIELA PEŠTOVÁ

Je vidět, že se Daniela Peštová pohybuje ve světě módy. Její outfit je prostě dokonalý. Splňuje vše, co se od trendy oblečku očekává. Má to šmrnc, nechybí elegance, je to zajímavé a působivé. Vysoké hnědé kozačky jsou předzvěstí podzimu, skládaná sukně bude letos taky hodně v kurzu a vše dotváří naprosto nezbytný kabát do sychravého počasí. Rozhodně dávám palec nahoru a doporučuji jako zajímavou podzimní inspiraci.

PŘÍPAD TŘETÍ: KATEŘINA MÁTLOVÁ

Kateřina Mátlová má dokonalou postavu, je opálená, štíhlá a sexy. V modelu, který vidíme, vypadá jako luxusní bonbonek. Celkový dojem trochu kazí vlasy, přijdou mi zbytečně neupravené, jako by na ně zapomněla. Problém vidím i v doplňcích. Stříbrné (jistě velmi drahé) hodinky jsou stylově trochu odjinud oproti zlatému náramku. Stejně tak boty svým hadím vzorem nejdou ke květovaným šatům. Příště obal víc dotáhnout, bonbonku!

