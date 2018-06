MÓDNÍ POLICIE: Kuchařovou utopila černá, Machovou rozzářily barvy

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: VERONIKA MACHOVÁ

Kde jsme ji zastihli: Otevírání lahví šampaňského šavlí v Solidní nejistotě

Tenhle blonďatý andílek ode mne dnes získá nejvíc bodů. Do společnosti vyrazila nejen s pořádným úsměvem, ale hlavně ve světlých tónech, a to vždycky vítám. Legíny a vestička v džínovém provedení, to je momentálně velice trendy. Co dodat? Skvělá kombinace. Šedivý top, bez ramínek teď opravdu letí a to ve všech možných barvách. Veronika zvolila ke kompletu boty na vysokém podpatku, čímž ještě víc protáhla už tak dlouhé nohy. Ležérní účes a dlouhé výrazné náušnice v barvě psaníčka. Úchvatné.

PŘÍPAD DRUHÝ: HANA SVOBODOVÁ

Kde jsme ji zastihli: Party Look magazínu na pražské Smíchovské pláži

Hanka nám teď v poslední době jen září. Že by to bylo tou "velkou" láskou k Leoši Marešovi? Každopádně na téhle akci svítila jako světluška. Stylové legíny a krátké sáčko jsou v kurzu. Naštěstí k tmavému oblečení zvolila barevný top, který přece jen celý model rozjasnil. Hanka je upravená a je z ní cítit pohoda. Jen nechápu boty, které si na pláž vzala. Myslím, že tenisky nebo balerínky by byly vhodnější a jistě i pohodlnější.

PŘÍPAD TŘETÍ: TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ

Kde jsme ji zastihli: Slavnostní předání rehabilitačního a cvičebního stroje PowerPlate pražskému Domovu Sue Ryder, který se stará o seniory.

Tahle dívenka je a bude krásná. V podstatě je jedno co si na sebe vezme. Přesto si troufám tvrdit, že tohle nebyla trefa do černého, i když je černá od krku dolů. Křivák je sice IN, ale celkově Táňa působí unyle, obyčejně, všedně. Možná to byl záměr, ale mě to poněkud zklamalo. Mám radši, když vidím hezkou holku v barvičkách, ve veselých tónech. Zvlášť teď v létě. Nechápu, proč se všichni snaží schovávat za šedou nebo černou. Je sice fakt, že módní trendy neporušila, ale zároveň ani neohromila.



