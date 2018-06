MÓDNÍ POLICIE: Kubelková se hrdě hlásí k miminku

PŘÍPAD PRVNÍ: Daniel Bambas a Hana Holišová

Je mi jasné, že díky seriálu VKV patří Daniel Bambas mezi idoly žen. Přesto si myslím, že jen milý úsměv a jakési charizma k dokonalosti nestačí. Dan si docela ulítává na vestičkách, proti kterým rozhodně nic nemám. Ovšem ve chvíli, kdy celé oblečení vypadá, jako by si ho umělec vypůjčil v divadelním fundusu, tak mi to nahání husí kůži. Změna stylu by Danielovi rozhodně prospěla. A nebo také jako Hůlka nebo Pomeje pochopil, že je démon? Hance to sluší, je to sice trochu nuda, ovšem v jejím případě jednoduché, decentní šatičky a nenápadný make-up jsou tou správnou volbou.

PŘÍPAD DRUHÝ: Iva Kubelková

Tady je asi zbytečné cokoli dodávat. Také vám to bere dech? Není se čemu divit! Faktem je, že i mistr tesař se občas utne, což už se nejednou stalo i krásce Ivě. Tady ale není co vytknout. Těhotná Kubelková v poslední době jenom kvete, rostoucí bříško neschovává, ale hrdě ukazuje pod přiléhavým tmavým topem. Líbí se mi drobné kanýrky na rukávech. Moc jí to sluší. Je úžasně nalíčená a má krásně upravené vlasy. Přesto, že je v černé, působí jemně a étericky. Černé se rozhodně nemusíte bát.

PŘÍPAD TŘETÍ: Mahulena Bočanová

Tomu říkám dokonalost. Mahulena se umí obléknout, je to celebrita, která má velmi dobrý vkus. I Mahuleně černá neuvěřitelně sluší. Zvolila jednoduchý svetřík a kalhoty, chlapecký styl, který téhle vysoké "gazele" sedne jako ulitý. Oceňuji doplňky, drobné náušnice, k nim výrazný stříbrný řetěz na krku a famózní náramek. Mahu má kliku, že patří mezi ženy, kterým šperky prostě sluší. Samozřejmě nesmí chybět kabelka, v tomto případě správně zvolená malá velikost, s decentní stříbrnou sponou a především krátkým uchem.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 2027