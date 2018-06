MÓDNÍ POLICIE: Krbová oslnila tyrkysem, pohádka Jirešové nevyšla

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: IVANA JIREŠOVÁ

Extrémně štíhlá herečka Ivana Jirešová chtěla být zřejmě za princeznu. Bohužel se to ale nepovedlo. Její plesová róba je podle mého názoru odstrašující příklad toho, jak špatně se můžete obléknout, když nemáte vkus, nebo si nenecháte poradit. Mám pocit, že buď Ivana vytáhla šatičky, které měla v tanečních na věnečku, nebo vtrhla do první podprůměrné půjčovny svatebních šatů, kde si za pětistovku půjčila tento otřesný "model záclona". Doby, kdy se tohle nosilo, jsou dávno pryč. Pro příště, když už retro, tak prosím vkusně.

PŘÍPAD DRUHÝ: LJUBA KRBOVÁ

Herečka Ljuba Krbová zvolila světlou, tyrkysově modrou barvu šatů a udělala dobře. Krásně koresponduje s její rezavou kadeří. Ljuba ráda sportuje, což se samozřejmě projevuje i na její postavě. Tenhle plesový model jí sluší. Je to stará dobrá klasika, která z vás udělá atraktivní kočku. V tomto modelu můžete tančit i sedět, což mnohdy některé současné plesové róby postrádají. Náhrdelník s výrazným tyrkysovým kamenem a bonbonek do ruky jsou tou správnou tečkou. Hezké.

PŘÍPAD TŘETÍ: LENKA HORNOVÁ

Bývalá moderátorka Lenka Hornová zvolila černou. Blondýnce černá sluší, to je bez debat. Lenka podpořila svůj model stříbrnými doplňky. Vsadila na ověřenou klasiku a to se vyplatilo. Efektní stříbrné psaníčko, květina na pásku, stříbrné páskové botičky. To vše vytváří decentní a přitom stylový outfit. Příště bych možná zvolila trochu jiné líčení. Co třeba setřít modré stíny a udělat si jen jemné černé linky a zvýraznit rty?

PŘÍPAD ČTVRTÝ: RADKA FIŠAROVÁ

Tohle je ukázka vytříbeného vkusu. Zpěvačka Radka Fišarová oblékla šedočerné šatičky se zdobeným korzetem a sukýnkou z černého tylu. Myslím, že pro její křehkou postavu je to výborná volba. Vyniknou její ladné křivky, ještě víc se podpořila její křehkost a nevinnost, která z ní vyzařuje. Radka vše báječně zkombinovala, včetně páskových střevíčků. Dekolt zůstal čistý, bez zbytečných šperků, které by vše jen zbytečně zatěžovaly. Úchvatné.

PŘÍPAD PÁTÝ: KATEŘINA KORNOVÁ

Z tohoto modelu jsem trochu rozpačitá. Je to sice klasika, která neublíží, ale zároveň se mi to zdá zbytečně usedlé. Zejména pro ženu jako je Kateřina. Vezmu-li to ale jako celek, nápad je to pěkný. Kateřině by však víc slušely legíny, vybrala bych i jiné boty. Co ale určitě vychválím, je make-up, který se Kateřině povedl. Jak jinak, když mu rozumí. Je to jemné, osvěžující, plné jarních svěžích barviček, což Kateřině skutečně sluší. Líbí se mi i doplňky, s jejichž výběrem si dala skutečně záležet.

