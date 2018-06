MÓDNÍ POLICIE: Krátké sukně? Pro Kobzanovou ideální

PŘÍPAD PRVNÍ: Hana Mašlíková

Zpočátku jsem měla pocit, že se dívám na kocoura v botách. Po delším studování se mi ale celý Hančin outfit začal líbit. Miluju červenou, v kombinaci s bílou na opáleném těle vypadá fantasticky. Decentní tílko se špagetovými ramínky, s jemným vzorem a krátká minisukně Haně prostě sluší. V tomto případě je to sice součást reklamy, dovedu si to ale představit i "jen tak". Ostatně Hanka si vzhledem ke své postavě může ledacos dovolit. Tak proč si v parném létě nevyrazit v kozačkách? Červený páseček je bezvadným doplňkem. Nevadí mi ani "okousaný" konec sukně.

PŘÍPAD DRUHÝ: Agáta Hanychová

Jednoduché, všední, obyčejné. Přesto to má šmrnc. Džíny se nosí ve všech odstínech, krátké, dlouhé, široké i roztrhané. Každý je ve skříni najde, pak jde ale o to, dobře všechno propojit. To se Agátě povedlo. Momentálně dost letí úzké kalhoty, což třeba mně osobně moc nevyhovuje. Takové kalhoty totiž každému nesednou. Dokonce i Agátě - nevím proč - dělají "kozí" nohy. Bílý top se stříbrnými doplňky působí jemně, je to má oblíbená sportovní elegance. Na pláž bych ale příště místo otevřených botiček zvolila spíše tenisky.

PŘÍPAD TŘETÍ: Diana Kobzanová

Za tohle Dianě prostě musím dát pochvalu. Je to čisté, žádné přehnané doplňky ani zběsilé líčení. Takhle se mi Diana líbí. Vše je jednoduché. V horkém letním dnu ideální oblečení na pláž i do města. Černý top a krátké džínové šortky jí skvěle padnou. Je hodně štíhlá, takže se kraťoučkých sukní a kalhot nemusí bát. My, ženy "krev a mléko", tak můžeme jen tiše závidět. Příliš na sebe neupozorňuje, a přesto bude vyčnívat z davu. Co ale obdivuji nejvíc, je kabelka se zlatými uchy, ta se Dianě opravdu povedla.



O AUTORCE Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlenka. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení, povalování se v kavárnách a nakupování. Také miluje kočky.

