MÓDNÍ POLICIE: Kopíruje Vondráčková tetu Helenu?

PŘÍPAD PRVNÍ: Klára Medková

Zvláštní je, že všechny bývalé i současné miss rády nosí krátké minisukýnky. Zvláštní také je, že sukýnky jsou z džínoviny, a že v nich všechny dívky vypadají stejně. Po pravdě - stejně divně. Kláře tohle nesluší. Chápu, že chce ukazovat svoje dlouhé a opálené nohy, ale trochu mi připomíná malou rozvernou školačku. Rozhodně bych udělala něco s vlasy, jsou přerostlé a zničené. Náramky chválím a kabelka je TAKÉ fajn. Možná pochválím barevný kanýr na sukýnce, který celkově nudný outfit malinko rozsvítí.

PŘÍPAD DRUHÝ: Monika Absolonová

Tomu říkám průšvih. Monika mě zklamala, protože u ní jsem zvyklá na to, že jí to sluší vždy a všude. Kde jsou barvy, kde je šmrnc? Trochu mi to připadá, jako by se Monika oblékla do pytle a jen pro radost okolí ho opentlila páskem. Pásek je na tomto modelu jediné pozitivum. Možná ještě Moničin úsměv od ucha k uchu.

PŘÍPAD TŘETÍ: Lucie Vondáčková

Z Lucky se stává krásná žena. Pravda, občas mi připomíná její tetu Helenu, což ale berme jako poctu, protože Helena se umí obléknout a vždycky vypadá fantasticky. Lucka zvolila trendy legíny, které teď frčí ve všech barvách. K tomu naprosto geniálně vybrala zlatavé balerínky a zlatavý top, zakončený krátkou sukýnkou. Celkově je vidět, že Lucka nenechala nic náhodě a pořádně si u oblékání vyhrála. Mám na mysli líčení i čelenku ve vlasech. Dokonalá je i tříčtvrteční černá bunda. Inspiraci možná Lucka hledala v Anglii, kde jsou momentálně přesně tyhle modely IN.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1539

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 11. července 2008. Anketa je uzavřena. Lucie Vondráčková 926 Klára Medková 509 Monika Absolonová 104