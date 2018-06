MÓDNÍ POLICIE: Klučičí sestřih Kodetové prospěl, nový styl umí nosit

Případ první: JITKA ZELENKOVÁ

Jitka Zelenková je na svůj věk opravdová kočka. Přírodní odstíny jí perfektně sedí a podtrhují živočišnost a smyslnost, která z této dámy české pop music už léta čiší. Jitka má skvělou figuru, takže si může dovolit i obepnuté kalhoty v tom nejsvětlejším odstínu béžové. Dva tenké kožené pásky na bocích bezesporu fungují a tyrkysové korálky na jedné sponě jsou vtipné a lehce rozbíjejí celkové ladění tón v tónu. Jediné, co skvělý a pohodový dojem na fotce totálně ruší, je nepoměrná délka kaliopek a výška jinak perfektních jezdeckých holínek. Těch pár centimetrů holé kůže by Jitce za jiných okolností ubralo dost bodů, ale protože předpokládám, že si kozačky na akci pouze zkoušela, nechává mě to ledově klidnou. Sama určitě přišla v sandálcích. A mimochodem - super hodinky!

Případ druhý: KATEŘINA KORNOVÁ

Svého času módní ikona, která si v ničem nezadá ani se svým bývalým manželem Jiřím Kornem, který patří mezi nejstylovější, i když extrémně extravagantní muže našeho showbyznysu. Kateřina si zachovává svůj čistý neotřelý styl. Její záliba ve značkových maxi kabelách evidentně nepolevuje, stejně jako obliba výrazných brýlových obrouček a zajímavě řešených doplňků. Úzká dlouhá černá sukně mě moc neuchvátila, ale asi jen proto, že čekám pořád trochu vetší "vodvaz". Sandálky jsou spolu s dokonalou manikúrou téměř skvostné a celek působí vyváženým dojmem.

Případ třetí: BÁRA KODETOVÁ

Báře to sluší čím dál víc. Krátký klučičí sestřih nemá chybu a street styl je pro její náturu tou nejlepší volbou. Ke kalhotám tureckého střihu bych ovšem volila spíš kratší sportovní bundičku nebo křivák, těch splývavých záhybů už je trochu moc. I to je ovšem otázkou vkusu každého z nás. Nízké kozačky jsou perfektní, šátek ležérně uvázaný kolem popruhu kabelky dodává modelu mladistvý nádech, celé je to jedna velká pohoda. Takhle nějak si představuji maximálně příjemné a přitom trendy oblečení pro volný čas.

