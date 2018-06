MÓDNÍ POLICIE: Je Krainová oblečená, nebo neoblečená?

PŘÍPAD PRVNÍ: Petra Janů



(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Petře to v poslední době moc sluší. Mám pocit, že by strčila do kapsy kdejakou dvacítku. Pravda, zub času zahnal plastický chirurg, na druhou stranu, proč ne. Jsem moc ráda, že Petra ví, co si na sebe obléknout, aby nevypadala směšně. Ne jako některé její stejně staré, ale i mnohem starší kolegyně, které si občas koupí teenagerovský model a v něm pak straší na večírcích i estrádách. Bílou košilí s vestičkou nikdy nic nezkazíte, je to elegantní a šmrncovní. Pak už stačí opravdu málo, pásek s efektní přezkou, vhodné kalhoty a boty. Petra je štíhlá, proto si může s přehledem dovolit úzké džíny. Petro, jen tak dál!

PŘÍPAD DRUHÝ:



(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Simona mi trochu připomíná královnu "Koloběžku první". Nabízí se totiž otázka: Je Simona oblečená, nebo neoblečená? Tady je přesně vidět, jak to dopadá, když se hezká holka definitivně zblázní. Faktem je, že Simona má krásnou štíhlou postavu a nekonečně dlouhé nohy. To ale neznamená, že musí mít nutně šatičky, které sotva překrývají už tak neexistující zadeček. Předpokládám, že do centra Prahy by na nákupy v tomto modýlku nevyrazila. Žluté lodičky se mi líbí, ale to je asi tak všechno. Možná bych zbytečně neukazovala nohy a raději k nim zvolila volnější kalhoty a vytvořila tak ležérní a pohodový model, ve kterém Simona může kamkoliv.

PŘÍPAD TŘETÍ:



(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Tomu říkám paráda! Petra by vypadala dobře asi ve všem, na druhou stranu i krásná modelka může přestřelit (viz madam Krainová). V tomto případě je ale všechno na jedničku. Zajímavě střižené sako v elegantní šedé s jemným proužkem vypadá prostě úžasně. Oceňuji zejména velký černý knoflík. Jak málo stačí, aby i sako vypadalo neobyčejně. Bílé kalhoty jsou teď na jaře in a to Petra moc dobře ví, stejně tak bílá kabelka. Ostatně hezkou a velkou kabelkou nemůžete nic zkazit, ba naopak.



O AUTORCE Iva Lecká je dlouholetá moderátorka pražského Rádia City. Známou se stala i díky vítězství v pořadu Aplaus, který jí následně vynesl moderátorský post v Prima jízdě na Primě. Zájem o módu v ní vypěstovala její maminka, která je bývalá švadlenka. Mezi Iviny zájmy patří malování, lenošení a povalování se v kavárnách.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 933