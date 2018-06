MÓDNÍ POLICIE: Humpolácký styl Hanychové? Jak od kolotočů

PŘÍPAD PRVNÍ: IVA FRÜHLINGOVÁ

Phénoménal! Tenhle model je evidentně inspirován Francií, což mě u Ivy ani nepřekvapuje. Ve Francii žila a francouzsky i zpívá. Má to prostě zaryté pod kůží. Tmavý baret na hlavě je netradiční a přitom velmi elegantní doplněk. Saténová blůzka v barvě champagne, pod kterou nenápadně a přitom provokativně vystupuje tmavá krajka, vypadá úchvatně. Trochu rozpačitá jsem z délky sukně. Možná bych ji trochu zkrátila a odkryla více nohy. Naprosto bezkonkurenční je kabelka z černých peříček a až dětsky roztomilé jsou i krémové balerínky. Je to neobyčejné a šik.

PŘÍPAD DRUHÝ: AGÁTA HANYCHOVÁ A VERONIKA ŽILKOVÁ

V tomto případě rozhodně neplatí "jaká matka taká Katka". Tato "black & white" rodinná fotka jasně ukazuje, že někdy i jablko padne hodně daleko od stromu. Extrémně opálená Agáta působí ve svém "králíčkovském" modelu neuvěřitelně lacině. Vidím dívku od kolotoče, která vás za dvacku sveze na řetízáku. Nechybí ani nezbytně odhalené ňadro. Nelíbí se mi džínsovinou orámovaný dekolt, působí to dost humpolácky. Maminka Veronika zvolila decentní květované, přiléhavé šaty, střihově velmi podobné těm, které často a asi i ráda nosí. Její štíhlé postavě ale tenhle typ šatů sluší a rozhodně si je může dovolit. Příště by to ale chtělo méně unavený make-up.

PŘÍPAD TŘETÍ: MAHULENA BOČANOVÁ

V tomto případě opravdu není co vytknout. Tradičně do černa opálená Mahulena v úžasném exotickém modýlku. Mahu nenechala nic náhodě. Tak jak je u ní zvykem, dotvořila svůj outfit spoustou doplňků. Bílé minišaty zdobené stovkou bílých třásní skvěle zvýraznila koženým páskem a ve stejném duchu pak volila i náhrdelník, náramky a prsten. Dokonale zkombinované. U vytržení jsem z luxusních stříbrných botiček s módním páskem nad kotníky. Víc bych si asi vyhrála s vlasy, kdyby byly stažené do dlouhého ohonu, ještě víc by vše prokouklo.

