MÓDNÍ POLICIE: Hůlka straší v červené, Neckář boduje v černé

PŘÍPAD PRVÍ: Jiří Zonyga

Přesně takhle si představuji řidiče kamionu. Šátek ve vlasech, košile s divným vzorem a nejlépe "jeté" džíny. Ovšem u vítěze X-Factoru, chlapa s hlasem jako zvon, bych čekala malinko lepší image. Bez šátku a výrazných brýlí si Jirku představit neumím, ovšem u výběru košile bych trochu zapojila fantazii a především vkus. I kamioňák může být jako ze škatulky. Džíny samozřejmě chválím.

PŘÍPAD DRUHÝ: Daniel Hůlka

Jak by řekl klasik: "Takhle, děti, takhle vypadá peklo!" Daniel Hůlka zhubnul a kapánek sešel. Výraznou červenou se asi připravuje na roli Dráculy. Ovšem na jeho místě bych to s tou láskou k práci tak nepřeháněla. Ale jestli má tenhle rolák na sobě kvůli tomu, aby děsil svoje okolí, pak se mu to daří. Příště místo roláku, který mu rozšiřuje a zkracuje krk, raději svetřík v jiné barvě nebo nátělník se zajímavým potiskem. Tady Daniel opravdu vypadá jako démon.

PŘÍPAD TŘETÍ: Václav Neckář

Zde nezbývá než chválit. Klasika, na kterou jsme u Václava zvyklí. Černá kožená bunda, černá košile i kalhoty. Jednoduché, jistě pohodlné a velmi trefné. Faktem je, že jsem ho v poslední době neviděla v ničem jiném, nicméně jak víme, Václav není Leonardo ani Michelangelo a paletu má amatérsky chudou. Barev bych se ale nebála. Z pana Neckáře a z jeho výrazu v obličeji mám pocit, že se mu daří, a to je moc dobře.

