MÓDNÍ POLICIE: Hrzánové sportovní styl sluší, účes už ne

PŘÍPAD PRVNÍ: Bára Hrzánová

Tohle se mi opravdu líbí. Myslím, že je to jako ulité pro paní Hrzánovou. Tričko a džíny této herečce sluší. Bleděmodrá barvička ji hezky rozsvítila. Je to jednoduché, příjemné a uvolněné. Upřímně si nedovedu Báru představit v kostýmku. Jsou zkrátka ženy, kterým víc než elegantní móda sedí ta sportovní. Co mi trochu vadí, jsou vlasy. Nebála bych se barevného přelivu, asi bych zvolila výraznější barvu, například zrzavou. Zkusila bych rozhodně zajímavější a odvážnější sestřih.

PŘÍPAD DRUHÝ: Michaela Salačová

Dýdžejka Michaela Salačová se ve světě muziky doslova našla. Co se týká módy, tak si myslím, že má svůj styl a ví, co jí sluší. Jako modelka nemá samozřejmě problém obléknout si cokoli. Vestička se mi moc líbí. Letos vestičky frčí a troufám si tvrdit, že sluší každému. Jen je důležité podle typu postavy zvolit správně to, co si navléknete pod vestičku. Úžasně vypadá vesta na bílé košili všech délek. Tílko je v tomhle případě fajn, tmavé džíny s páskem taky. Mimochodem sluchátka jako doplněk na krk nejsou vůbec špatná!

PŘÍPAD TŘETÍ: Dagmar a Anna Patrasovy

To je ale sympatická dvojka! Oběma holkám to moc sluší. Džíny, fialové tričko a tmavé bolerko sluší jak mamce, tak dceři. Fialová barvička je letos IN. Dáda dotáhla celkový outfit k dokonalosti tím, že si k tomu vzala i fialovou kabelu. Anička je sice celý tatínek, úsměvem ale maminku nezapře. Jen doufám, že po vzoru maminky, která už léta nemění účes, jednou svůj účes změní. Tedy časem, až se odpoutá od Krtečka a žížaly Julie.

