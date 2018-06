MÓDNÍ POLICIE: Gottovy holky uspěly, výtku mají jen volánky

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: IVANA GOTTOVÁ

Ivana Gottová, stejně jako její dcery, o nichž se dočtete níže, vsadila na pohodlnou variantu. Džíny a přiléhavé tričko jsou klasikou, která nikoho neurazí a Ivaně sedí. Jako správná celebrita vyrazila se značkovou kabelkou, která se k tomuto typu oblečení hodí. Nijak jej nenarušuje, naopak jde s ním stylově ruku v ruce. Nebála bych se ani šálky na krku, která by jinak běžný outfit povznesla o třídu výš. Líbí se mi zlaté tenisky, které jsou velice trendy a měly by patřit k běžné výbavě našich šatníků. Udělají určitě dojem.

PŘÍPAD DRUHÝ: CHARLOTTE ELLA A NELY SOFIE GOTTOVY

Hodnotit vizáž malých slečen Gottových je v podstatě hodnocení vkusu jejich maminky. I když je fakt, že dnešní malé holčičky už si představu o tom, co by si rády vzaly na sebe, umí prosadit. Přesto si myslím, že hlavní slovo má nakonec stejně maminka. Obě slečny jsou oblečené do pohodlných šatiček, ke kterým maminka Ivana vybrala slušivé, zdobené, velmi dívčí sandálky. Myslím, že vše je tak, jak má být. Holky jsou za princezny a máma může mít radost, že jim to sluší. Přesto jedno malé doporučení: není nutné za každou cenu oblékat holčičky do šatů s volánky, móda pro malé slečny je tak neskutečně rozmanitá, že by se dalo mnohem víc experimentovat.

PŘÍPAD TŘETÍ: OLGA MENZELOVÁ

Olga Menzelová je krásná žena, o tom rozhodně není pochyb. Má fantastickou štíhlou postavu, kterou si udržuje sportem, a to je znát. Tady ji vidíme v roli, na kterou u ní moc zvyklí nejsme. V roli modelky. Tomu odpovídá i to, co má na sobě. Jsem si na sto procent jistá tím, že kdyby se Olga oblékala sama, v tomhle by do společnosti nevyrazila. Určitě by na sobě měla něco, co je méně extravagantní, vsadila by na čisté a jednoduché linky, vlasy by stáhla do culíku, případně je vyžehlené nechala sčesané na záda. Tenhle styl jí moc nesluší. Je to příliš šedivé a moc se to snaží být trendy. Nemám ráda tyhle rozcuchy na hlavě, ženu zbytečně hyzdí.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 5168