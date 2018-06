MÓDNÍ POLICIE: Háčkovaný svetr měla Štefánková nechat babičce

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: DARA ROLINS

Daře se musí nechat, že zkrátka ví, co by měl její šatník obsahovat, aby byla za hvězdu v každé situaci. Ona se umí obléknout. Má styl, šmrnc, přehled o tom, co se nosí a co jí sluší. Mám pocit, že jsem jI neviděla snad nikdy v něčem, kdy by přestřelila. Vždy je dokonalá od hlavy až k patě. Jako v tomto případě. Evidentně podle počasí bylo chladnějí, takže semišovou bundičku maximálně chválím. Plusové body má i za velkou tašku přes rameno, kam schováte všechno, co je potřeba a samozřejmě chválím kožené kozačky. Tmavě hnědá ve stylu country teď letí. Super odpočinkový model.

PŘÍPAD DRUHÝ: JANA ŠTEFÁNKOVÁ

Někdejší playmate a dnes spíše zapomenutá maminka a manželka - to je Jana Štefánková. Trochu mi schází její příjemné oblé křivky, které na ní vždycky muži obdivovali. Myslím, že by jí prospělo pár kilo navíc. Model, který zvolila má jedno jediné pozitivum, a to jsou botičky. Zbytek působí smutně, nudně, bez fantazie. Možná samotné šaty, kdyby byly ještě více dotaženy doplňky v barvě bot by mohly pár plusových bodů nahnat. Háčkovaný svetřík bych příště nechala babičce.

PŘÍPAD TŘETÍ: HANA VĚRNÁ

Krásná, štíhlá, vysoká a s dobrým vkusem. To je bezva základ pro to, být hvězdou ve společnosti. Vicemiss ČR 2009 Haně Věrné se to podařilo. I když je celá ve světlých tónech, vůbec to nevadí. Vše je totiž do puntíku sladěné - elegantní sáčko, nezbytná šálka kolem krku, decentní taška přes rameno, perfektní střih džínsů s výrazným zdobením na pásku a boty na vysokém podpatku s otevřenou špičkou. Jemný make-up a perfektní vlasy. Co dodat? Kočka, co říkáte?

