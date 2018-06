MÓDNÍ POLICIE: Flitry Puhajkové nepomohly, působí unyle

Klik! Fotografie se zvětší po rozkliknutí.

PŘÍPAD PRVNÍ: EVA JENÍČKOVÁ

Tady se někdo snažil být zatraceně in, až to trochu přehnal. Faktem je, že oproti jiným modelům, které už jsem na Evě viděla, je tohle z řady těch zajímavějších, nicméně to stále není ono. Legíny imitující tmavé džíny sice dají vyniknout štíhlé postavě, ale přesto ve finále působí divně. Krátké saténové sako je celkem fajn, až na obrácené klopy. Boty jsou velice trendy, ale k tomuto modelu bych raději zvolila něco uzavřenějšího. Nejlépe vysoké kozačky. Kabelka je stylově taky odjinud. Vítám snad jen jedinou věc - návrat k tmavé barvě vlasů.

PŘÍPAD DRUHÝ: INNA PUHAJKOVÁ

Nemastná, neslaná. Dvěma slovy by se dalo popsat to, jak vypadá Jágrova přítelkyně Inna Puhajková. Z výrazu ve tváři se dá číst, že jí buď nebavilo focení, leze na ní chřipka, anebo ji štve, že Jágrovi během olympijských her zakázali sex. Flitrované šatičky jsou na můj vkus příliš krátké, ale možná je tohle právě teď hitem v Rusku. Nenacházím nic, za co bych měla rozdávat kladné body. Je to prostě obyčejné, všední, bez nápadu, unylé. Rozhodně na mě nepůsobí reprezentativně, ale spíše jako dívka z escort servisu.

PŘÍPAD TŘETÍ: JANA DOLEŽELOVÁ

Jana je vždy a za každých okolností stejná. Stejný postoj, stejný výraz v obličeji, rovná záda a look porcelánové panenky, kterou si můžete postavit do výkladní skříně a denně ji oprašovat. Jinými slovy – žádné překvapení. Jana si stále drží stejnou postavu, stejné vlasy, které jen čas od času stáhne do drdolu. Oblíbené úzké kalhoty dávají vyniknout symetrické, štíhlé postavě. Černobílá kombinace jí sluší. Chválím vysoké uzavřené boty i psaníčko do ruky. Stylově k sobě vše ladí. Doufám, že jí někdy uvidíme taky trochu jinak, docela bych to uvítala.

