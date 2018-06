MÓDNÍ POLICIE: Farna i Verešová oslnily, klopýtla jen Frühlingová

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: EWA FARNA

Ewa Farna podle mě patří mezi naše nejlépe oblékané celebrity. Vždycky je to trefa do černého. Tentokrát vsadila na pletený kabát zdobený kožešinou, což letos vévodí přehlídkovým molům. Umělá kožešina je zase v kurzu. Tmavé legíny a vysoké šněrovací kozačky spolu perfektně ladí a vytváří tak unikátní podzimní model. Ten je vhodný do společnosti nebo jen tak ven do parku. Trendy taška přes rameno s dlouhým uchem vše skvěle doplňuje. Další skvělá inspirace, pokud nevíte v čem na podzim zabodovat. Je to kost, co říkáte?

PŘÍPAD DRUHÝ: IVA FRÜHLINGOVÁ

Iva Frühlingová mě tentokrát trochu zklamala. Vsadila na jednoduchý styl, kterým ale rozhodně neoslnila. Mám u ní raději modely, které jsou netradiční, trochu šílené a které mají francouzský glanc. Chválím tričko s veselým potiskem a také výrazně namalované rty. Vyměnila bych boty. Raději bych zvolila barevné tenisky, ty by k tričku a kalhotám seděly víc a vše by najednou bylo mnohem zajímavější. (Nebála bych se vzít si jako doplněk baret). Zaujala mě ozdoba na krku. Tady bych jí nečekala. I když je tak trochu "odjinud", je to zajímavý a působivý detail.

PŘÍPAD TŘETÍ: ANDREA VEREŠOVÁ

Někdy mám z Andrey Verešové pocit, že neexistuje. Že si ji někdo vymyslel. Působí jako panenka, co se ráda převléká. Co jí ale nelze upřít, je fakt, že má vynikající vkus a moc jí to sluší. Podzimní modýlek, který má na sobě, splňuje všechny atributy módního outfitu. Krátké sáčko se zdobnými klopami a velkými kovovými knoflíky je letos na podzim opravdu hitem a neměl by v jakémkoliv provedení chybět v žádném šatníku. Nestárnoucí minišaty s páskem podtrhují štíhlou siluetu její postavy. Naprostou bombou jsou ale boty, ty se Andree povedly.

