MÓDNÍ POLICIE: Ester Janečkovou zradila elasticita kalhot

Případ první: MICHAELA MAUREROVÁ

Geometrické vzory se nosí pořád, tradiční kombinace black & white jakbysmet. Skvělý střih topu v prodloužené délce se širokým rantlem a především kožená vycpávka na levém rameni model skvěle ozvláštňují. A účes ve stylu zlatých šedesátých k Míšině pihaté tváři sedí a moc jí sluší. Všechno je to trendy a fajn, snad jenom té temně černé je ve spodní části až příliš, určitě by celek rozbila třeba výraznější barva kabelky.

Případ druhý: SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ

Barevně je pléd naprosto v pohodě, Světlaně červeno-pomerančová vyloženě sluší, ale jinak je ten model trochu za zenitem. Černé koktejlky té správné délky nic nekazí, nicméně víc by jim slušelo jednoduché sako nebo bolérko (anebo radši vůbec nic). Ačkoliv se špičatým botám dostalo v některých kolekcích obuvi nové pozornosti (převážně těch italských), pro milovníky módy stále zůstávají trochu mimo mísu. A dáma by si v žádném případě neměla obléknout "zatrhané" punčochy, a pokud se snad něco takového přihodí v průběhu akce, nějaké ty rezervní by měla mít po ruce.

Případ třetí: ESTER JANEČKOVÁ

Pánský styl Ester docela sedí, ale přece jen by to chtělo dát pozor na střih elastických kalhot (především v oblasti rozkroku). Volná varianta, třeba se sámky v pase nebo lehce spadlým sedem, by v tuto chvíli zafungovala mnohem lépe. Černá projmutá vestička je klasika, jen ta košile by měla být vzhledem ke střihu kalhot delší. Alespoň barevně je oblečení vychytané, ocelově šedá zaujme a dá vyniknout koženým holínkám. A prstýnek ve tvaru kytky působí i přes černou barvu velmi žensky.

Kde jsme dámy zastihli: VIP soutěž v míchání koktejlů Mattoni Grand Drink, další hvězdy a jejich outfity si prohlédněte v galerii

