MÓDNÍ POLICIE: Dámy, odhoďte černou. Už to nudí

→ PŘÍPAD PRVNÍ: LUCIE VÁCHOVÁ

U Lucie mám stejný problém jako u Libušky (viz. níže). Obliba žen v černé barvě od hlavy až k patě mi cuchá nervy. Nehledě na to, že na její postavě není co zeštíhlovat. Kdyby si oblékla veselé barevné šaty nebo prodloužený top a k tomu zvolila zajímavý výrazný pásek, vypadala by skvostně. Měla by šťávu a nevypadala by unaveně. Momentálně jsou in puntíky a mašle, tak proč si trochu nepohrát! Retro se vrací a Lucii by rozhodně seklo. Spodní část šatů v balonovém střihu je velice módní a štíhlé postavě s dlouhýma nohama moc sluší. Chválím i velkou tašku, do které se vejde úplně všechno.

→ PŘÍPAD DRUHÝ: ANIFE VYSKOČILOVÁ

Takhle to má vypadat: pryč s černou a do barev. Anife je tentokrát za skutečnou hvězdu. Nebojí se veselých tónů, skvěle odhadla střih a nádherně vše zkombinovala. Líbí se mi, že jde s dobou a zkrátila vlasy. V mikádu rozhodně neztratila na exotičnosti a určitě omládla. Fialová barva legín v kombinaci se žlutou nemá chybu. Obdivuji i smysl pro detail, barevné náramky na ruce, výrazné náušnice a boty poseté květinami vše geniálně podtrhují. Vítání jara, jak má být.

→ PŘÍPAD TŘETÍ: LIBUŠE VOJTKOVÁ

Dost bylo černé. Libuška je hezká holka, má pěknou štíhlou postavu, takže se nemusí bát drobných experimentů a odvážnějších modelů. Černá klasika je sice fajn, ale už trochu nudí. Doporučuji popustit uzdu fantazii a vyhrabat v šatníku zajímavější kousek nebo prostě udělat útok na módní butiky. Kabelka se mi moc líbí, ovšem zbytek bych rozhodně převlékla, i když stylově to k téhle tanečnici sedí. Je tu jaro a to si žádá veselé barvy.

