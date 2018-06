MÓDNÍ POLICIE: Čvančarová vypadá jako zeleno-černý pytel

PŘÍPAD PRVNÍ: Ilona Csáková

Jak si ženská najde chlapa, je to okamžitě vidět! U Ilony je to patrné okamžitě, protože hubne. Momentálně jí to moc sluší, září jako sluníčko. Ať šťastná nebo ne, Ilona ráda obléká černou. Tento dlouhý černý rolák jí opravdu sekne, pochválit musím i výrazný pásek. Tmavé kalhoty jsou sice v pořádku, ale možná bych příště zkusila místo kalhot tmavé leginy a k nim vysoké kozačky. Co bych ale určitě změnila, jsou vlasy. Přijde mi, že Iloně sluší daleko víc než romantické kudrlinky vlasy kratší. A to i přes to, že má baculatější tvářičky.

PŘÍPAD DRUHÝ: Jitka Čvančarová

Jitka je opravdu hezká ženská. Mám ale pocit, že to někdy s oblečením přepískne. Tenhle model je sice moderní a stylový, ale není to ono. Jitka v něm totiž vypadá jako pytel. V tomto případě zeleno-černý pytel. Kabátek je sice úžasný, střihově zajímavý a s moderním řasením na rukávech... přesto jí nesedí. Nechápu, kdo Jitce poradil, aby si oblékla kalhoty s rozkrokem u kolen. Úzké kalhoty a vysoké boty by působily daleko lépe a především by zvýraznily Jitčiny ženské tvary. S úpravou vlasů si herečka evidentně taky hlavu neláme a to je škoda. Když už jí příroda zadarmo nadělila bezva figuru a hezký obličej, měla by s tím umět zacházet!

PŘÍPAD TŘETÍ: Helena Vondráčková

Tady je vidět, že se o Helenu stará vizážista. Tohle je práce mistra Zdeňka Fencla a musím zcela upřímně říct, že velmi dobrá práce. Helena vypadá úžasně. Má skvěle sladěné oblečení, make-up a doplňky. Na její štíhlé postavě krásně vynikají topy různých délek, barev i střihů, což oba moc dobře ví, a tak si je Helena obléká velmi často. Tahle květinová záležitost s famózním zdobeným pasem zpěvačce báječně sedí. Odhalená ramena jsou krásně provokativní. Helena je prostě chodící ramínko na hadříky.

