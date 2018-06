MÓDNÍ POLICIE: Cirkus Mašlíkové nezastíní ani pohublá Bartošová

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: HANA MAŠLÍKOVÁ

Modelka Hana Mašlíková nedávno v televizi prohlásila, že kariéru v showbyznysu dělají její prsa a ona jim dělá křoví. Něco na tom bude. Tady bych možná místo křoví použila jiný výraz: koště. Nechápu, jak se může někdo takovým způsobem vymódit. Tenhle model jí absolutně nesluší. Působí nesourodě, zmatečně a cirkusově. Jednotlivé části, jedna bez druhé, fungovat můžou, spolu ale v žádném případě. Pokud šla ovšem Hanka na maškarní za pouťovou atrakci, pak tleskám, povedlo se.

Kde jsme ji zastihli: Otevření beuaty salonu Be-1 v Praze

PŘÍPAD DRUHÝ: LEJLA ABBASOVÁ

Lejla tradičně vyrazila v černých šatech. U dívky s tmavou pletí bych ale naopak očekávala něco barevného, co se na její čokoládové postavě rozzáří. Šatičky jsou ovšem luxusní. Především bych chtěla pochválit zručnost návrháře, který si pohrál s horní částí. Jedno efektní ramínko a spousta květin, vlnek a volánků pošitých flitříky. Doufám, že pro příště budou mé prosby vyslyšeny a my uvidíme Lejlu třeba v červené nebo blankytně modré. Plus dávám za světlejší barvu vlasů a velký prsten zdobený kamínky.

Kde jsme ji zastihli: Znovuotevření kadeřnického salonu Petry Měchurové v Praze

PŘÍPAD TŘETÍ: IVETA BARTOŠOVÁ

Nemožné se stalo skutečností, Iveta zase vypadá jako dřív. Je vidět, že na sobě pořádně pracuje. A stačí tak málo, zbavit se jedné velké koule u nohy. Oblékla se sice od hlavy až k patě do černé, což je docela nuda, na druhou stranu vše perfektně sladila podle posledních trendů. Malá kabelka do ruky, vysoké lesklé kozačky a péřovka s velkým límcem. Jako z časopisu. Mám radost z toho, že zase vidím tu princeznu, na kterou jsme byli léta zvyklí. Gratuluji a doufám, že jí to vydrží (více o proměně Ivety Bartošové ve velkém rozhovoru pro Revue iDNES.cz).

Kde jsme ji zastihli: Otevření beuaty salonu Be-1 v Praze

