MÓDNÍ POLICIE: Chaos Leony Černé přebíjí i pekelný výstřih Hanychové

PŘÍPAD PRVNÍ: LEONA ČERNÁ

V případě zpěvačky Leony Černé, proslavené díky soutěži SuperStar, nevím, jak reagovat. Je to nudné? Je to obyčejné? Je to trendy? Je to elegantní? Je to odfláknuté? Je to normální, nebo se mám začít smát?Džínová minisukně a černý top, tmavé legíny a kovbojské kozačky k sobě v podstatě ladí - jak stylově, tak barevně. Přesto mi na tom něco nesedí. Možná prapodivný postoj zpěvačky. Možná její pokus o tanec. Uzavřela bych to asi tím, že ten řetěz na krku se jí docela povedl.

PŘÍPAD DRUHÝ: AGÁTA HANYCHOVÁ

A na scénu přichází naše milá Agáta v blankytně modrých šatech s pekelně velkým a nízkým výstřihem... Jediné, co mě na tomhle modýlku baví, jsou boty. Zbytek je na mě až příliš lascivní. Ostatně tak na mě Agáta působí téměř neustále, což už vlastně ani nemůže nikoho překvapit. Postavila si na tom image, takže ani neočekávám, že by se někdy oblékla jinak. Ale kdo ví, třeba překvapí a aspoň jednou vyrazí mezi lidi víc civilně a všem vyrazí dech.

PŘÍPAD TŘETÍ: MARTA ONDRÁČKOVÁ

Mám ráda odvážné lidi, ovšem pokud je to odvaha v oblékání, musíte na to mít. Problém moderátorky Marty Ondráčkové je v tom, že má sice štíhlou, nicméně také dost mohutnou postavu. Mini model, který zvolila, se k její figuře prostě nehodí. Sukně je až příliš krátká a korzet extrémně nízko. Celkově to na mě působí jako kdyby oblečení vzala mladší sestře. Příště sukni prodloužit alespoň nad kolena a zvolit méně provokativní vršek. Bude vypadat více sexy a méně jako domina.

