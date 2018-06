Móda z plesu: Mátlová jako z Playboye, osobitá Vignerová i něžná Franková

Případ první: JITKA JEŽKOVÁ

15 %

Herečka Jitka Ježková je bohužel příkladem ne příliš šťastné volby šatů. Model jako z minulého století nepěkně půlí postavu pod boky a z herečky dělá něco jako nevkusného transformera. Psaníčko se stylově hodí možná tak na maškarní v Horní Dolní, ale rozhodně ne na Český ples. Jitku zachránila krásná postava a obličej. Jedině za to také dostala procenta.

Případ druhý: TEREZA MÁTLOVÁ

15 %

Pěvkyně Tereza Mátlová si zřejmě Český ples spletla s párty Playboye. Poněkud nevkusné a nehodící se šaty na první pohled padnou, ale když se zakoukáte, tak vám přijde, že jsou zpěvačce malé a poněkud ji škrtí. Parádu neudělala ani kožešina přes ramena, kterou měla při příchodu do Obecního domu. Malým světélkem naděje jsou šperky, které blondýnka zvolila.



Případ třetí: IVETA VÍTOVÁ

40 %

Tento styl látky jsme v minulém roce viděli několikrát, možná až moc. Stále platí stejné pravidlo. Čím více tam těch vzorů bude, tím hůř! Šaty jsou střiženy poněkud nevhodně. Působí dojmem, že nezbyla látka a tak bývalé královně krásy a moderátorce Ivetě Vítové opticky zkracují postavu o 30 centimetrů. Není to až taková hrůza jako u jiných případů, a tak přivírám oči. Ovšem za make-up, krásnou sjednocenou pleť s výraznýma očima, musím složit velkou poklonu.



Případ čtvrtý: JANA DOLEŽELOVÁ

30 %

Miss a lékárnice Jana Doleželová se chtěla blýskat jako diamant, a tak vsadila na flitrové šaty od návrhářky Marty Musilové. Bohužel, moc se jí to nepovedlo. K úspěchu nepomohl ani vysoký rozparek na pravé straně, který skoro odhaloval více, než měl. Šaty se bohužel řadí do kategorie „nevkus-nebrat!“. Pudrové psaníčko a podpatky působí poněkud nudně. Za elegantní účes ale Janu chválím.



Případ pátý: VERONIKA CHMELÍŘOVÁ

15 %

Modelka Veronika Chmelířová by měla krásné šaty, kdyby se neprošla kolem sněžného děla, které ji zasáhlo. Tak totiž vypadá prapodivná aplikace, co má na hrudi. Je to něco tak nevkusného, že mi téměř došla slova. Modelce tak zbývá jen krásná postava, účes a neodolatelný obličej. Bohužel jen za ně dostane procenta.



Případ šestý: HALINA MLYNKOVA

5 %

Negližé v podobě rádoby šatů se už párkrát zkoušelo, bohužel to byla vždy katastrofa. A tak je tomu i v tomto případě manželky producenta Leška Wronky Haliny Mlynkové. Spodnička je vrcholem nevkusu. Průsvitná černá záclona omotaná kolem postavy je opravdu něčím hrozným, stejně jako detail do písmene V na hrudi. Procenta jsou jen za make-up.



Případ sedmý: PAVLÍNA NĚMCOVÁ

10 %

Krásný úsměv je asi jediné, co se na outfitu modelky Pavlíny Němcové dá pozitivně komentovat. Šaty jsou nudné a fádní. V kombinaci s reflexně růžovým psaníčkem máte chuť proskočit zdí. Mašle na prsou je detail, který by neměl nikdy existovat. Éterický styl v tomto případě moc nezafungoval.



Případ osmý: GABRIELA FRANKOVÁ

100 %

Konečně! Královna krásy z roku 2014 Gabriela Franková vsadila na mistry svého umění a spojila se s návrhářskou dvojicí Poner. Tuto skvostnou andělskou róbu vynesla s elegancí a noblesou. Hluboký výstřih upoutává pozornost, a tak není pochyb, že se za misskou každý otáčel. Látka šatů je sama o sobě šperkem. Make-up i účes jsou bezchybné a Gabriela vypadá jako bohyně.

Případ devátý: HELENA VONDRÁČKOVÁ

5 %

Zpěvačka Helena Vondráčková zřejmě nechala výběr róby na někom jiném, jinak si to nedokážu vysvětlit. Reflexní modrá upoutává pozornost zřejmě i z Marsu, odkud možná šaty také jsou. Pokud by na róbě nebyl vzadu našitý jakýsi ocas, ani by tak strašné nebyly. Ale toto je něco šíleného. Navíc kopii těchto šatů má vosková figura Vondráčkové v pražském muzeu Grévin. Zpěvačku na plesu zachraňuje už jen její postava a hvězdný úsměv.

Případ desátý: ANETA VIGNEROVÁ

100 %

Jediná účastnice plesu, která vsadila na androgenní styl, byla modelka Aneta Vignerová. Sako s kravatou a kalhoty na ní vypadají neskutečně sexy. Někdo bude jistě namítat, že nedodržela daný dress code, kterým je pro dámy dlouhá róba, ale já říkám ano! Originální, nápaditý a sexy je oblek z dílny krejčovství Abi totre, který modelka doplnila diamantovými šperky a kloboučkem. Make-up má Aneta vždy perfektní, nyní je dílem Mirky Česlové. Za originalitu a nevšednost má modelka nejvyšší možné hodnocení.

Případ jedenáctý: VERONIKA KAŠÁKOVÁ

70 %

Tentokrát bohužel pochvalu do dílny Zuzany Lešák Černé nepošlu. Lascivně zakrytý hrudník je trošku moc. Modelka Veronika Kašáková vypadá jako mořská panna, bohužel nemyšleno v dobrém. Sukně šatů je nádherná, proto je škoda, že takový není i celek. Za něžný make-up Veronika vděčí Martě Santorové. Moderní psaníčko ve stylu peněženky je super.

Případ dvanáctý: MICHAELA HABÁŇOVÁ

90 %

Jako Popelka na plese. Tak vypadala Česká Miss 2017 Michaela Habáňová v Obecním domě. Zlatou róbu z dílny Miroslava Michaela Knota vynesla bravurně. Trochu mě drásá aplikace na hrudníku, ale přes hluboký výstřih si toho asi ani nikdo nevšimne. O krásný účes se postarala Amy Martincová. Michaela se svěřila bezpochyby do rukou profesionálů a podle toho vypadá i celkový výsledek.



