MÓDNÍ POLICIE: České Miss vytřely zrak Geislerová i Vytisková

PŘÍPAD PRVNÍ: RENATA LANGMANNOVÁ

Renata si s úpravou a výběrem róby na letošní galavečer dala opravdu záležet. Myslím, že příprava i pečlivost se vyplatily. Vezmu-li to od hlavy až k patě, dávám sto procent už samotnému účesu, který skvěle koresponduje se střihem šatů. Šaty inspirované érou starého Hollywoodu, to je přesně to, co momentálně letí. Zajímavý a odvážný výstřih nijak nepobuřuje, tím spíš, že je "zakrýván" slaboučkým tylem v jemné fialkové barvě. Renata zbytečně šaty nepřezdobila šperky, které by tady rozhodně byly navíc. Chválím zlaté psaníčko ladící ke zlatým páskovým botičkám. Krásné.

PŘÍPAD DRUHÝ: TEREZA MAXOVÁ

Jako by se právě vrátila z přehlídkového mola. Na Tereze je vždycky fascinující, že z každého modelu, z každého střihu i z každého materiálu, dokáže udělat absolutně špičkový model. Umí to prostě nosit. Kožešina je teď trendy a jak můžete vidět, není to jen otázka kabátů nebo zimních bund. Samozřejmě je nutné vědět, k čemu si můžete kožešinu vzít a jak ji kombinovat. Je to totiž trochu alchymie. V tomto případě ovšem bravurně zvládnuté, včetně psaníčka, které by se mohlo zdát barevně nevhodné, nicméně zdání klame. Nebojte se experimentovat. Důležité je šetřit šperky i make-upem.

PŘÍPAD TŘETÍ: ANETA VIGNEROVÁ

Pokud jsem teď chválila, tak tady budu muset kritizovat. Zde je vidět, že i dobrý záměr můžete totálně zbabrat. Aneta Vignerová, která na Českou Miss dorazila i s přítelem Davidem Krausem, jistě chtěla být světová a trendy, jen trochu pozapomněla na to, že je nutné kombinovat s rozumem. Volný a jednoduchý střih šatů si sice říká o doplněk, který vezme dech, ale proč to mají být zrovna tyrkysové boty tohohle typu? Myslím, že ty se stylově k tomuhle modelu nehodí. Nechala bych barvu, jen bych vybrala něco jemnějšího, stejně tak bych v barvě zvolila i psaníčko do ruky. A pak je tu ještě jeden, celkem zásadní problém. Šaty dělají příšerný dekolt, na ňadrech nedrží. Je to takový luxusní pytel.

PŘÍPAD ČTVRTÝ: AŇA GEISLEROVÁ

Tady je to v podstatě ze stejného ranku jako u Terezy Maxové, jen trochu jinak. Tedy jinak barevně, nicméně je vidět, že i Aňa si s módou maximálně rozumí a nebojí se jít do drobných barevných extrémů. Opět tu máme kožešinu, jen s jinými aplikacemi. Podstatné je, že obě dámy vybraly zbytek oblečení v černé. Netluče se tak s doplňky, nevytváří cirkus a dává jednotlivým kouskům krásně vyniknout. Exkluzivní jsou boty i psaníčko do ruky. Líbí se mi i make-up, který vše decentně podtrhuje. Tleskám.

PŘÍPAD PÁTÝ: KLÁRA VYTISKOVÁ

Kláře Vytiskové je často vytýkáno, že kopíruje Lady Gaga. Faktem je, že se snaží být minimálně stejně extravagantní. Jenže ke stylu hudby, k životnímu stylu, s tím vším jde její oblékání ruku v ruce. Mně se její kreace líbí. Tyhle lesklé, černé mini šaty z pevného materiálu a obručí kolem boků její křehké postavě sluší. Efektní je černá rukavička, která vlastně plní funkci doplňku. Nevidím žádné šperky, které by vše jen narušovaly, takže se můžeme kochat jen čistými linkami. Jedno s druhým skvěle ladí. A dokud se Klára neobjeví ve společnosti v šatech z prošlého masa, máme se do budoucna jistě na co těšit.

