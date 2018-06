MÓDNÍ POLICIE: Černochová zbytečně poukazuje na nesouměrnou postavu

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: TEREZA ČERNOCHOVÁ

Zpěvačka Tereza Černochová nepatří mezi ty, co mají přesnou, souměrnou a dokonalou postavu. Je tedy jasné, že si na sebe nemůže vzít to, co jí zrovna napadne. Jsou partie, které je lepší maskovat, jiné naopak zvýraznit. Přesto si myslím, že přiléhavé džínsy nejsou v kombinaci s vysokými kozačkami problém. Místo trika bych možná volila delší top, co lehce zakryje boky. Co mi však vadí, je bunda. Tenhle střih a délka jí nesedí. Sáčko by vypadalo zajímavěji a daleko víc by posloužilo.

PŘÍPAD DRUHÝ: JIŘÍ KORN

Pro někoho je styl Jiřího Korna výstřední, někdo může mít pocit, že se zbláznil. Pro mě je ale jeho styl oblékání neuvěřitelně inspirativní a vtipný. Je vidět, že si vybírá zásadně značkové a kvalitní oblečení. Vše má dokonale sjednocené a propracované do nejmenších detailů. Svým stylem v oblékání je Korn pověstný. U něj nás zkrátka nemůže nic překvapit. Neznám žádného chlapa, který by byl v módě tak odvážný jako on. Třeba se jednou dočkáme a styl "KORN" budeme normálně na ulicích potkávat. Dávám jednoznačně palec nahoru.

PŘÍPAD TŘETÍ: GÁBINA PARTYŠOVÁ

Styl Gábině Partyšové rozhodně nechybí. Tentokrát si vyrazila v odlehčeném a přesto velmi módním kompletu. Bílá košile a džíny jsou klasika, která nikdy nezestárne. Gábina vše ale dotáhla k dokonalosti stříbrnými botami a samozřejmě kloboukem. Ten považuju za současný módní hit a mám radost, že se zase vrací do našich šatníků. Je fakt, že ne každý si může tuhle pokrývku hlavy dovolit, nicméně za zkoušku to rozhodně stojí.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 2821