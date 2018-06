MÓDNÍ POLICIE: Čerešňáková zase zklamala, může se učit od Doleželové

KLIK! Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ : EVA ČEREŠŇÁKOVÁ

Nedávno jsem tuhle slečnu dost kritizovala za to, že si neuměla vybrat vhodné šaty na společenskou událost. Domnívala jsem se, že to byla jen drobná chybička, která se prostě čas od času vloudí i do profi šatníku. Obávám se ale, že tady má dobrý vkus opět dovolenou. Eva se snažila zvolit sice moderní střih kalhot a zkombinovat jej s korzetovým vrškem, nicméně všechno vypadá dost lacině a tak nějak se to tluče. Postrádá to glanc, o který tady asi původně šlo. Vlasy jsou opět neupravené, prapodivný pásek a naprosto špatně zvolená kabelka. Tady by se hodilo spíše velké psaníčko do ruky, než taška na svačinu.

PŘÍPAD DRUHÝ : JANA DOLEŽELOVÁ

Jana si na rozdíl od slečny Čerešňákové dává dobrý pozor na to, co si oblékne. Rozhodně to nikdy nepostrádá šmrnc a jistou dávku originality. Její klasický postoj už komentovat nebudu, byť mne pokaždé pobaví. Líbí se mi úprava vlasů i kombinace doplňků. Šaty nádherně kopírují postavu a díky pevnému utažení na hrudníku i podstatně zvýrazňují poprsí. Tedy ženskost tady rozhodně nechybí. Bývalá Miss Eva Čerešňáková by se od Jany mohla hodně naučit!

PŘÍPAD TŘETÍ : RENÁTA CZADERNOVÁ

Mladá moderátorka odpoledních televizních novin a zároveň bývalá modelka, mě trochu zklamala. Růžové šaty jsou sice nádherné, přesto nebyly zvolené příliš šťastně. Mám totiž dojem, že Renátě moc nesedí. V tomto případě bych zase naopak modelkovský postoj očekávala. Doplňky, včetně stříbrného psaníčka do ruky, jsou zvoleny správně. Tady rozhodně není co vytknout, protože to přesně kopíruje současný trend. Jen vrchní část šatů prostě nedrží. Příště tedy raději menší velikost a nebo špagetová ramínka.

Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 2239