MÓDNÍ POLICIE: Čerešňáková vypadla z westernu, Banášová nudí

PŘÍPAD PRVNÍ: ADÉLA BANÁŠOVÁ

Adéla Banášová mě trochu zklamala. Šaty, které zvolila na slavnostní večer, se jí moc nepovedly. Jsou tak neuvěřitelně nudné a bez nápadu, až mě to mrzí. Jsem si totiž jistá, že ke krásnému účesu, který naopak Adéla skvěle trefila, by se hodil zajímavější model. Nehledě na to, že Adéla má velmi štíhlou a vysokou postavu a je proto škoda, že se nesnaží vypadat alespoň trochu sexy. Na večeru plném ženské krásy bych něco takového očekávala. Pro příště bych zvolila rozhodně delší variantu šatů, mini už pomalu vychází z módy.

PŘÍPAD DRUHÝ: IVETA LUTOVSKÁ

Loňská Česká Miss Iveta Lutovská vypadá pokaždé úchvatně. Loňský titul nejkrásnější dívky si tedy stoprocentně zasloužila. Model, ve kterém se objevila na letošní české Miss, byl famózní jako vždy. Vrchní korzetová část úžasně sedla, dala vyniknout poprsí i krásnému dekoltu. Líbí se mi krajkové zdobení, které se od dekoltu stáčí k vosímu pasu a na něj pak navazuje dlouhá nabíraná sukně. Šaty mají spoustu zajímavých detailů, které celkově vytváří naprosto oslnivý princeznovský model.

PŘÍPAD TŘETÍ: EVA ČEREŠŇÁKOVÁ

Tohle je podle mě velký úlet. Slečna se snažila, až to přehnala. Celkově je to prostě mimo. Eva vypadá jako tanečnice ve westernovém baru. Ještě velký vějíř do ruky, peří do vlasů, síťku přes obličej a pihu do dekoltu i na tvář a máme tornádo Lou. Model je příliš překombinovaný a bohužel ani barevně Evě nesedí. Nehledě na to, že působí dost lacině, jako by si šaty vypůjčila ve filmovém fundusu. Ani s účesem si moc práce nedala. Podtrženo sečteno - vicemiss 2007 se tentokrát moc neblýskla.

