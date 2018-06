MÓDNÍ POLICIE: Carda a Asterová? Cirkus a zástěra

PŘÍPAD PRVNÍ: JOSEF CARDA A JITKA ASTEROVÁ

Když se dívám na tuto veselou dvojici, paradoxně mě přechází humor. Myslím, že pan Carda s pruhovanou košilí trochu přestřelil. Černé sako a kalhoty by si zasloužily méně cirkusovou variantu košile. V jednoduchosti je nejen krása, ale také síla. Jitka zřejmě chtěla být IN, bohužel nepatří mezi ženy, které si mohou obléknout cokoli. Tenhle model působí spíše jako zástěra. Raději bych volila top a případně delší, úzkou sukni nebo kalhoty. Paní Asterová má jistě ve skříni lepší kousky. Pokud je to ovšem součást nějakého televizního varieté, pak samozřejmě vše beru zpět.

PŘÍPAD DRUHÝ: ZUZANA BELOHORCOVÁ A VLASTA HÁJEK

U této dvojice moc "much nepoletuje". I když mám u mužů z upnutých triček s límečkem trochu husí kůži, tomuto mladíkovi to vcelku sekne. Zuzana k němu v černé krásně ladí. Trochu mi vrtá hlavou, proč si vzala tmavý klobouček. Možná neměla umyté vlasy, a tak je prostě pod "hučku" chtěla schovat. Jinak si totiž myslím, že by daleko hezčí a působivější byly její blond rozpuštěné vlasy. Top a sukýnka jsou dobrá volba. Chválím psaníčko v ruce.

PŘÍPAD TŘETÍ: JANA KIRSCHNER

Jana to tentokrát trefila. Úžasné šatičky, které na sobě měla i na udílení slovenské verze Slavíka, jí skvěle padly. Vzpomínám, jak z obrazovky zářila. Není se čemu divit. Na téhle fotce schovává šaty pod tmavý kabátek, takže jste ochuzeni o vrchní část, nicméně i za kabátek u mě sbírá kladné body. Skvěle si poradila i s vlasy. Krátký sestřih už přerůstá, proto vlasy elegantně stáhla dozadu. Pěkné. Líbí se mi, že nic nenechala náhodě a nalakovala si i nehty. Tak to má být.



Kdo se oblékl nejlépe? celkem hlasů: 701