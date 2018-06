MÓDNÍ POLICIE: Boučkovým chybí soulad, učit se mohou u Klíra

PŘÍPAD PRVNÍ: IVETA LUTOVSKÁ

Iveta Lutovská

Ano, tak takhle vypadá klasika ala modelka. Ivetě sice šatičky sluší, přesto mě to nechává absolutně chladnou. Klasika, co neublíží, něco, co už jsme stokrát viděli. I když jí šaty perfektně sedí na její štíhlounké postavě, je to pro mě v podstatě zklamání. Říká se, že v jednoduchosti je krása, ale tohle je až příliš velká nuda. Palec nahoru dávám za krásné páskové botičky. Zároveň pochválím psaníčko do ruky, jen bych se možná příště nebála i jiné barvy, například červené nebo stříbrné. Je to hezké, je to milé, příště by se ale měla víc odvázat.

Kde jsme ji zastihli: přehlídka Top Secret

PŘÍPAD DRUHÝ: LIBOR BOUČEK S MANŽELKOU

Libor Bouček s manželkou

Záměrem každého páru, který k sobě patří a který si vyrazí do společnosti, jistě je, aby k sobě ladil. U manželů Boučkových nepředpokládám, že každý přišel single a pak se jenom náhodou potkali, proto musím konstatovat, že tady se to ladění nepovedlo. Manželka Libora Boučka je sice elegantně a vkusně oblečená, nicméně s mužem sladěná není. Libor má tmavý oblek, příliš přezdobený všemi těmi proužky a knoflíčky. Zároveň si vzal bílou kravatu, která se s růžovou jeho manželky trochu bije. Příště rozhodně jednodušší oblek, růžovou košili a černou kravatu, nebo černou košili a růžovou kravatu. Příliš mě neberou ani jeho vousy, vypadá jako Rumcajs.

Kde jsme je zastihli: přehlídka Top Secret

PŘÍPAD TŘETÍ: JOSEF KLÍR

Josef Klír

Tohle je typický Josef Klír. Nedovedu si ho snad představit v ničem jiném. Módní návrhář, který má svůj vlastní styl. Takhle ho známe, tohle je vyjádření jeho osobnosti a životního stylu. Já rozhodně tleskám, protože z každého kousku jeho oblečení je vidět, že ví, co chce, že si s módou rozumí, že si s ní umí krásně pohrát, v tom je to skutečné kouzlo. Je to perfektně sladěné, dotažené a vyšperkované do nejmenších detailů. Je zkrátka vidět, že móda je jeho chleba. Mimochodem, také tak zbožňujete jeho šaty a korzety?

Kde jsme ho zastihli: křest kalendáře

