MÓDNÍ POLICIE: Bez šmrncu. I Dvořáková bavila víc kauzou Mareš

PŘÍPAD PRVNÍ: AGÁTA HANYCHOVÁ

Agáta ví, co je IN. Krátké džínové šortky, volná halenka odhalující rameno, čelenka ve vlasech a kozačky. Pro někoho naprosto nepřijatelný letní model, podle módních tvůrců trefa do černého. Stejně jako u Leony Machálkové (viz níže) jsem ale trochu zklamaná, protože mi tu schází barevnost a pestrost. Obléknout se do bílé, šedivé nebo černé není žádné umění. Léto si žádá barvy. Šeříkovou, žlutou, zelenkavou, červenou nebo tyrkysovou....hezky vás rozsvítí, zvýrazní případné opálení a promění vás v opravdovou bohyni.

PŘÍPAD DRUHÝ: LEONA MACHÁLKOVÁ

Tady opravdu nevím. Leona je sice oblečená podle poslední módy, ale přesto mě to nechává chladnou. Dokonce si myslím, že bych Leonu snadno v davu přehlédla. Je to nevýrazné, nudné, obyčejné, běžné. Leona působí poněkud unaveně. Přesto pochválím nalakované nehty i úpravu vlasů. Trochu mi chybí taška nebo velká kabelka. Za pozornost určitě stojí botičky. Pásek přes kotníky je teď opravdu hodně v kurzu. Nosí se i lehké letní kozačky s otevřenou patou nebo špičkou, letí lodičky ve všech barvách, kovbojský i country styl. Letní móda je hravá a pestrá.

PŘÍPAD TŘETÍ: GÁBINA DVOŘÁKOVÁ

Ani v tomto případě nejsem příliš odvázaná z toho, co má slečna na sobě. Nevěřila bych, že to někdy přiznám, ale fotky s chobotnicí v moři a aféra s Marešem, kterými se proslavila, mě bavily nějak víc. Opět vidíme klasickou ukázku toho, že ne všechno, co je trendy a co letí, zároveň baví a uchvacuje. Černé lesklé legíny a volné šatičky - nic extra. Tedy až na ozdobu na krku. Stříbrné řetězy alespoň trochu model osvěžily. Nezapomínejte na doplňky, IN jsou šátky, klobouky, výrazné brýle, květiny a motýli.

