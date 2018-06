MÓDNÍ POLICIE: Bende se ztrácí v davu, Tofi boduje

PŘÍPAD PRVNÍ: Petr Bende





Petr Bende je opravdový klasik. Ještě se nestalo, že by v oblečení experimentoval. Alespoň se mi nepodařilo vidět ho v něčem jiném, než jsou džíny a mikina nebo džíny a tričko s potiskem. Mám pocit, že je to škoda. Je to mladý kluk, který si může dovolit překvapit. Pravda, občas si jako doplněk vezme kytaru, tou to ale moc nevytrhne. Zřejmě razí heslo: Za mě mluví hudba! Je vidět, že ani moc neřeší, jestli si vyrazit v saku nebo v teplákách. Tímto modelem samozřejmě nic nezkazil, jenom se nám zbytečně ztrácí v davu. Chtělo by to stylistu, někoho, kdo dobře poradí. Z "agrostylu" pana Semelky bych si ale příklad nebrala.

PŘÍPAD DRUHÝ: Petr Muk

Styl Petra Muka je už dlouhou dobu stejný a neměnný. Černé kalhoty, černé sako, většinou tmavé tričko. Doba Shalomu je sice dávno pryč, Petr ale svému stylu zůstává věrný. A to je asi dobře. Je vidět, že se v tomhle oblečení cítí dobře. Tak proč ho z něj svlékat? Pod delším kabátem schová menší bříško a tmavou barvou ledacos zamaskuje. Přesto bych se nebála občas černé triko vyměnit za barevnější variantu, máme tady jaro a není na škodu odhodit deprese a sem tam si trochu rozsvítit den.

PŘÍPAD TŘETÍ: Sagvan Tofi

Playboy v pravém slova smyslu. Naprosto chápu, že po něm od dob Kamaráda do deště letí ženy i dívky různých věkových kategorií. Je to skutečný sekáč, který si s módou skvěle rozumí. Dalo by se říct, že je to chodící ramínko na hadříky. Umí si vybrat a především to umí nosit. Sagvan je v oblékání opravdu hodně trendy. Stylové tmavé brýle, hnědé kožené sáčko a pod ním ležérně rozhalená košile. Geniální tah! Líbí se mi roztrhané džíny, na kterých je vidět, že stály balík a že si je Sagi nepořídil za pár korun na tržnici.

