MÓDNÍ POLICIE: Basiková zklamala, odchod z bytu byl příliš rychlý

PŘÍPAD PRVNÍ: JITKA ASTEROVÁ

Tento model se mi moc líbí. Jitka mě mile překvapila. Tmavý rolák a tmavá sukně by za normálních okolností působily smutně a usedle, ovšem v kombinaci se širokým a výrazným červeným páskem, který jakoby vše rozdělí a přitom spojí, je to geniální. Je to jednoduché a přitom tak šmrncovní. Boty nejsou špatné, ale příště bych volila jednoduché lodičky na vysokém podpatku.

PŘÍPAD DRUHÝ: BÁRA BASIKOVÁ

Tohle je velké zklamání. Vlasy ležérně stažené čelenkou, nevýrazná tmavá košilka a obyčejné tříčtvrteční džíny. Žádná barva, žádná hravost. Přitom by se i v tomto případě dalo čarovat. Stačí pár zajímavých doplňků, trochu víc prohrábnout šatník a před zrcadlem vydržet o pár minut déle. Tohle vypadá na hodně uspěchaný odchod z bytu. Proti sportovní obuvi rozhodně nic nemám, ale tenisky raději vidím v parku, ne na party. Pro příště bych volila raději balerínky.

PŘÍPAD TŘETÍ: SIMONA STAŠOVÁ

Paní Stašovou miluju. Je to okouzlují inteligentní dáma a především paní herečka. Vždy z ní vyzařuje moudrost a pohoda. Co se týká oblékání, tak se domnívám, že rozhodně ví, co si může dovolit. Kostýmek je správná volba. Světlá barvička, vzhledem k barvě jejích vlasů, naprosto vyhovující. Jednoduchý střih se zapínáním na jeden knoflík mám ráda. Paní Simona ke kostýmu zvolila i velmi módní proužek, který oblékla pod sako. To je značka ideál. Nic zbytečného navíc. Pro příště bych možná jen trochu zkrotila vlasy. Mám ráda, když má paní Simona drdol, ten jí ohromně sluší.

