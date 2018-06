MÓDNÍ POLICIE: Basiková se obléká smutně, Verešová nosí moc zlata

PŘÍPAD PRVNÍ: ANDREA VEREŠOVÁ

Druhé těhotenství, stejně jako to první, Andree sluší. Je stále štíhlá, takže si může dovolit šaty se špagetovými ramínky a větším dekoltem. Výrazné červené šaty se zlatým lemováním jsou ideálně doplněny zlatými šperky. Není to překombinované, i přesto, že je na Andree zlata docela dost. Moc se mi líbí velká zlatá květina vpředu na šatech i výrazný prsten opět ve zlaté barvě. Sluší to i manželovi, přesto bych možná zvolila jinou košili anebo k této košili uvázala kravatu.

PŘÍPAD DRUHÝ: IVA KUBELKOVÁ

Iva ví, co jí sluší, ať už je, nebo není těhotná. Druhé těhotenství si tahle dáma evidentně užívá a jak je vidět, na bříško je patřičně pyšná! Tady máme opět černou, ovšem zdobenou flitry a hned je to mnohem zajímavější. Jednoduché šaty doplněny zdobeným živůtkem, zavázaným těsně pod prsa ozdobnou šňůrkou. Je to velice efektní a elegantní. Iva nezapomíná na doplňky, jako je výrazný široký náramek na ruce. Předpokládám, že nevynechala ani náušnice. Rozpuštěné, lehce zvlněné vlasy jsou naprosto super!

PŘÍPAD TŘETÍ: BÁRA BASIKOVÁ

Nejprve bych ráda řekla, že Báru obdivuji, když se ve svém věku rozhodne být matkou. Držím jí moc palce! V obličeji je kapánek bledá a unavená a černé šaty moc na bledosti neubírají. Střihově jsou šaty velmi jednoduché, bez doplňků, což mě trochu mrzí. Myslím, že by rozhodně nebylo na škodu trochu se přizdobit. Decentní náušničky to nezachrání. Nebála bych se náramku na ruku nebo ozdoby na krk. Je to na mě až moc smutné a obyčejné.

Která z těhotných dam se oblékla nejlépe? celkem hlasů: 1628