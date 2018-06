Andělská MÓDNÍ POLICIE: Abbasová za starou Američanku, děsná Konvičková

Případ první: EWA FARNA

Ewa Farna je pěkná holka a očividně nějaké to kilo navíc neřeší, což je sympatické. Přesto si myslím, že tento model nebyl dobrou volbou. Bílé šaty jsou v pořádku, ale rozhodně by měly být delší, alespoň na kolena. Obří neforemné sako přidává zpěvačce snad 10 kilo. Pryč s ním! Chybí mi psaníčko a zajímavý šperk. Vlasy a make-up v pořádku.

Případ druhý: LEJLA ABBASOVÁ

Takhle vyfiknuté chodí starší Američanky tmavé pleti v neděli do kostela. A ještě mívají klobouček. Lejle nelichotí ani modré stíny, růžová rtěnka a afro účes, přidaly jí snad deset let! Myslím, že by se měla držet svého sportovně elegantního stylu a takto neexperimentovat.

Případ třetí: RADKA PAVLOVČINOVÁ

V jednoduchosti je krása a Radka nám to tady hezky ukázala. Zajímavý střih i barva šatů, trendy střevíčky, jeden výrazný šperk a přirozený make-up i účes. Moc hezké.

Případ čtvrtý: ADELA BANÁŠOVÁ

Adela Banášová na party po udílení cen Anděl (14. května 2014)

Něžné růžové šaty Adele moc sluší, skvěle k nim ladí červené nehty i černá kožená bunda. U té bych ale vykasala rukávy, aby celý look získal větší šmrnc. Jo a místo lodiček bych skočila do balerín.

Případ pátý: MARKÉTA KONVIČKOVÁ

Jako první mě napadlo, že si Markéta v pokojíčku večer před přenosem spíchla model z toho, co dům dal. Bohužel absolutně bez elegance, glancu, vkusu.

