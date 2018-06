MÓDNÍ POLICIE: Abbasová má sexy pas, Langerová ušmudlané džíny

PŘÍPAD PRVNÍ: LEJLA ABBASOVÁ

V první řadě bych ráda Lejle pochválila její nový sestřih. To, že zkrátila vlasy, jí na její exotické kráse rozhodně neubralo, spíše naopak. Černé úpletové šaty s kapsami by samy o sobě nebyly nic extra, ovšem doplněné výrazným červeným páskem teprve nabírají na atraktivnosti. Moc se mi líbí, že se Lejla nebojí a s klidem si oblékne i výrazné, barevné podkolenky. Je to trendy, je to vtipné a má to šmrnc.

PŘÍPAD DRUHÝ: LUCIE HADAŠOVÁ

Je zvláštní, že v poslední době tuhle modelku velmi často vídám v černé. Pravděpodobně si ji oblíbila. Faktem je, že jí černá sluší, ale barvička by se mi na téhle mladé kočce líbila mnohem víc. Přesto budu chválit. Lucie oblečení hezky zkombinovala, včetně výrazných náušnic, které teď letí. Osobně mám slabost pro topy s kanýry. Konkrétně u Lucie se ale už teď těším na jaro a věřím, že černou v jejím šatníku vystřídá pár zajímavých barevných překvapení.

PŘÍPAD TŘETÍ: ANETA LANGEROVÁ

Anetka je taková malá šedá myška. Potvrzuje to i tím, jak se obléká. Hnědé kožené sáčko se mi ale líbí. Černou šálkou, omotanou kolem krku, nikdy nemůžete nic zkazit. Je to skvělý módní doplněk, který se vždycky hodí. Ideální je i kombinace koženého sáčka s šedivým svetříkem. Působí to docela vzdušně a pohodlně. Co mě ale vyděsilo, jsou Anetiny džíny. Vypadají ušmudlaně. Myslím, že není nutné za každou cenu svou nezávislost a jakousi svobodu projevovat zrovna tímto sociálním způsobem.

